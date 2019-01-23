Росморречфлот опроверг информацию об отказе в обслуживании горящих танкеров в порту Темрюк из-за санкций

16:34 23.01.2019 0 комментариев Россия

Темрюкский порт не отказывал в обслуживании из-за американских санкций танкерам, которые продолжают гореть в районе Керченского пролива.

Об этом 23 января «Фонтанке» заявил пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко. 

По его словам, отказ на обслуживание из-за санкций США исключён.

«Это глупости и неправда», – прокомментировал Кравченко сообщение агентства Reuters. Пресс-секретарь добавил, что в санкциях Россия не участвует, соответственно, на политику агентства ограничения влиять не могут. 

Пожар на судах Maestro и Candy начался 21 января — по предварительным данным, в ходе перегрузки топлива с одного танкера на другой. Действия проходили в шторм. На обоих кораблях находились 32 человека. 12 из них были спасены, 10 тел спасатели подняли на борт, еще 10 числятся пропавшими без вести. Шансов на то, что выжил кто-то ещё, почти нет.

Накануне агентство Reuters сообщило, что одно из судов не могло зайти в порт Темрюк из-за санкций США. По этой причине ему якобы пришлось загружать сжиженный газ в открытом море, что и могло стать причиной пожара. Reuters обращает внимание, что в сообщении о введении санкций против компаний, поставляющих нефть в Сирию, власти США упоминали суда Maestro и Venice (переименовано в Candy). Якобы они поставляли нефть сирийскому правительству, американцы потребовали прекратить их обслуживание в портах.



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