Україна перевірила збереження колекції "скіфського золота" в музеї Амстердама, суд почне розглядати апеляцію 11 березня.

Про це йдеться в документації до проекту розпорядження Кабінету Міністрів про закупівлю юридичних послуг на 2019 рік, передають Українські Новини.

Так, 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама постановив повернути Україні всі експонати кримських музеїв, які експонувалися в Нідерландах.

У серпні 2017 року музеї анексованого Росією Криму подали апеляційну скаргу, а 30 березня 2018 року Україна подала заперечення на цю апеляцію.

Апеляційний суд Амстердама почне розглядати це справу 11 березня поточного року.

Представники кримських музеїв подали додаткові пояснення суду, Україна повинна подати свої заперечення на них до 15 лютого.

"Одночасно музейна колекція продовжує знаходиться в сховищі музею Алларда Пірсона і буде залишатися на території Королівства Нідерланди до закінчення апеляційного провадження (а в разі початку провадження у Верховному суді - до закінчення касаційного провадження)", - сказано в документації.

Юридичний радник України звернувся до нідерландської влади з проханням перевірити збереження колекції.

У вересні 2018 року було повідомлено юристам, що контейнери з експонатами залишаються апломбованими і надійно зберігаються.

Періодично експонати оглядаються експертом з оцінки об'єктів мистецтва.

"29 листопада 2018 року за участі юридичного радника держави Україна у справі було проведено додатковий огляд і перевірка стану збереженності музейних предметів за участю експертів "Apresa" і представників музею Алларда Пірсона", - сказано в документах.

Юридичним радником України у даному процесі є компанія "Bergh Stoop&Sanders N. V.".

У грудні 2016 року суд Амстердама постановив повернути Україні експонати кримських музеїв, зокрема, колекцію "скіфського золота".

Предметом спору була колекція з 565 експонатів, наданих Амстердамському археологічному музею Алларда Пірсона для експонування 6 лютого - 28 травня 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів в Чорному морі".

Після анексії Росією Криму нідерландська сторона, незважаючи на надані раніше гарантії, заявила про неможливість повернення колекції Національному музею історії України, мотивуючи це можливими претензіями з боку кримських музеїв.