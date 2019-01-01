Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
|15:43 23.01.2019
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|Молдова
Президент Республики Молдова Игорь Додон считает, что двух мандата для жителей левобережья Днестра недостаточно. Он пообещал, что следующий парламент исправит эту «ошибку».
Об этом он заявил в интервью телеканалу DnesterTV, сообщает DESCHIDE.MD.
«Два мандата для населения приднестровского региона — это мало. Такое число было установлено действующим парламентским большинством, и понятно почему. Они боятся представителей Приднестровья, так как последние не поддерживают европейскую интеграцию. Я уверен, что в следующем созыве парламента с новым парламентским большинством это положение будет изменено», — сказал Додон.
В то же время Додон призвал население левого берега быть активными и прийти на выборы 24 февраля. Глава государства напомнил про то, что высокая явка жителей региона в 2016 году помогла ему победить на выборах.
Додон добавил, что предложил лидеру сепаратистской администрации Тирасполя Вадиму Красносельскому приехать в Кишинев,провести пресс-конференцию.
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