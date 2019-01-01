Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд і представники делегації Верховної Ради України в ПАРЄ обговорять актуальні питанні щодо майбутнього організації в умовах кризи.

Про це генеральний секретар заявив журналістам перед зустріччю з українською делегацію, що відбудеться у середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

"Я вважаю, що буде важливо зустрітися з українською делегацією, почути від її представників, як вони вбачають ситуацію, та що ми можемо зробити з багатьох актуальних питань", - сказав Ягланд.

Серед деяких порушених проблем генсек РЄ, зокрема, відзначив й виконання Україною зобов'язань щодо мовної статті освітнього закону, що стосується національних меншин.

У свою чергу, голова делегації Верховної Ради України в ПАРЄ народний депутат Володимир Ар'єв заявив журналістам, що не має особливих очікувань від зустрічі з генеральним секретарем РЄ Ягландом.

«Але добре, що ця зустріч відбудеться. Оскільки останні роки пан Ягланд взагалі не хотів спілкуватися з українською стороною і виносив позицію української сторони просто «за дужки». Це виявилося неефективно. Того, що він хотів досягнути, – не вдалося. Ми вітаємо ініціативу такої зустрічі. Оскільки треба розмовляти про майбутнє Парламентської асамблеї», - зазначив Ар'єв.

Як повідомляв Укрінформ, 21-25 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.

У засіданні не бере участь російська делегація, проти якої введено санкції через окупацію Криму та агресію РФ проти України.

Із червня 2017 року Росія припинила сплачувати внески до бюджету Ради Європи, що нині спричинило фінансову кризу в організації.

За умови несплати до червня 2019 року російською стороною членських внесків до РЄ, держава може бути позбавлена прав в організації.