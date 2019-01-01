Україна вийшла з трьох економічних угод, укладених у рамках СНД

14:55 23.01.2019 0 комментариев Украина

Кабінет міністрів України у середу, 23 січня, за ініціативи Мінекономрозвитку ухвалив рішення про припинення для України дії трьох угод щодо економічної співпраці, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку,  передає Укрінформ.

"Це Угода про міждержавний обмін економічною інформацією, Угода про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності та Угода про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, проект відповідної постанови було розроблено Мінекономрозвитку на виконання Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 травня 2018 року "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав".

Як повідомляється, Угода про міждержавний обмін економічною інформацією, укладена 26 червня 1992 року у Мінську, та Угода про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності, укладена 24 вересня 1993 року в Москві, передбачали налагодження обміну між країнами-учасницями СНД актуальною економічною інформацією та статистичними показниками щодо соціально-економічного становища в країнах, ініційованих урядами країн економічних перетворень, міжнародної торгівлі та інше.

Після проведеного аналізу цих угод Мінекономрозвитку та інші органи влади дійшли висновку, що у сучасних реаліях ці угоди вже втратили своє практичне значення та не застосовуються, оскільки вся необхідна і потенційно корисна економічна інформація у повному обсязі розміщена у відкритому доступі на офіційних сайтах органів виконавчої влади України та відповідних міжнародних організацій, членом яких є Україна.

Третій міжнародний договір в рамках СНД, дія якого відтепер рішенням Кабінету міністрів припинена для України, - Угода про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності, що була укладена 15 травня 1992 року у Ташкенті. Цей документ передбачав, що країни-учасники СНД будуть спільно координувати свою політику та співпрацювати щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності із третіми країнами та міжнародними організаціями. Угода також визначала необхідність проведення консультацій між країнами СНД щодо встановлення контактів і проведення переговорів про членство в інших міжнародних економічних і фінансових організаціях.

"Однак Україна на сьогодні має низку пріоритетних зобов’язань у сфері міжнародної торгівлі як член Світової організації торгівлі (СОТ), а також в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, і низка положень Угоди про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності в рамках СНД суперечить цим зобов’язанням. Для подолання цієї суперечності дія зазначеної Угоди припинена для України", - наголосили у Мінекономрозвитку.

Відповідно до рішення уряду України, Міністерство закордонних справ України має повідомити Виконавчому комітету СНД про припинення дії цих трьох угод для України, додали у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, 10 січня Україна вийшла з Угоди про розвиток виставково-ярмаркової діяльності в СНД.

Рада національної безпеки і оборони України 2 травня 2018 року підтримала пропозиції про припинення участі України у діяльності координаційних органів СНД. РНБО також доручила Міністерству закордонних справ України вжити в установленому порядку заходів стосовно припинення дії окремих міждержавних угод.

19 травня 2018 року Президент Петро Порошенко підписав Указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав".



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