Элитные апартаменты в оккупированном Крыму никому не нужны. Дешевеет и недвижимость эконом-сегмента

14:06 23.01.2019 0 комментариев Крым

Элитные апартаменты на ЮБК, да и в целом по оккупированному Крыму, не продаются. Некоторые застройщики по сравнению с 2016-2017 годами умерили свои аппетиты на 50%, однако продажи не сдвинулись с мертвой точки даже после этого. Дешевеет и недвижимость эконом-сегмента.

По данным комплекса апартаментов резиденции «Дипломат», на конец года средний бюджет сделки в сегменте элитной недвижимости составил $552 тыc за апартамент, что на 20% ниже показателя трехлетней давности — $690 тыс, пишут Примечания.

За весь 2018 год на рынок элитных новостроек оккупированного Крыма не вышло ни одного нового проекта. По прогнозам экспертов, в 2019 году на первичном рынке высокобюджетной недвижимости стоимость продолжит снижаться, сообщает«Строительная газета».  

Опрошенные эксперты отмечают, что пик продаж элитных квартир и вилл пришелся на 2014-й и 2015 годы — на волне патриотического рвения и надежд того, что "российский статус" полуострова все же признает мировое сообщество.

В 2016 году был отмечен спад интереса к элитным апартаментам. К 2018 году продажи фактически сошли на нет.

По словам Даниила Манакова, руководителя агентства «Ялта Регион» и учредителя компании «Инвест Строй Консалтинг», строящей апартаменты на ЮБК, в 2018 году продажи элитных квадратных метров свелись к минимуму. Причины - покупательная способность упала, а застройщикам в любом случае необходимо вернуть вложенные деньги.

«Сначала застройщики, привязанные к доллару, подняли цену, — напомнил г-н Манаков. — Но рынок простоял несколько лет. Когда они увидели, что продаж нет, то стали опускать цены». Но и падение прейскурантов не привлекло покупателей.

«Сейчас продаж квартир, цена в которых стартует от 300 тысяч рублей за м² без ремонта, нет — рассказывает эксперт. - И это с учетом того, что ранее они стоили около 600 тысяч рублей за м². Уже вводятся и рассрочки и акции, но рынок стоит. Люди готовы торговаться, но продаж все равно нет. Аналогичная ситуация и у коллег из других агентств».

Не продаются не только апартаменты, но дома в непосредственной близости от моря.

«У нас есть элитные дома на продажу в Симеизе в 100 метрах от моря, которые мы сами построили, — сетует глава «Инвест Строй Консалтинг». — Мы вложили в них огромные деньги, а теперь, чтобы хотя бы вернуть свое, продаем по 30 миллионов, но никто не покупает. Просмотры идут, а сделок нет».

Между тем, по словам Манакова, квартиры с ремонтом продаются в оккупированном Крыму быстрее, чем под чистовую отделку. В основном их приобретают жители материковой России, у которых нет времени находиться здесь на стадии ремонта.

Подешевели метры не только в элитных апартаментах. «Квартира в новостройке, которая стоила 3 миллиона, сегодня ориентировочно стоит 2 млн 700 тысяч», — поясняет Даниил.

Среднестатистический покупатель, обратившийся в агентство «Ялта Регион» в январе этого года, готов отдать за недвижимость в Ялте от 2,5 млн до 5 млн рублей. «Такие клиенты есть и их достаточно для работы. Однако выше 5 миллионов рублей никто и засматривается», — говорит эксперт.

По его мнению, виновники спада продаж в Ялте: курс доллара, затягивание принятия генерального плана, проблемы с документацией, с которыми сталкиваются застройщики, а также кризис. «Элитная и дорогая недвижимость сильно просела и процесс необратим. Тем более что сейчас, по итогам 2018 года всем придут налоги за недвижимость и многие от своих вил начнут избавляться и снижать цены и дальше», — заключил эксперт.

Тот факт, что элитная недвижимость на ЮБК практически не продается, подтверждает и владелец агентства недвижимости «Крымский дом» Александр Марьянов.

По его подсчетам, максимум продаваемости пришелся на первые годы российского Крыма. Помимо патриотической составляющей, роль сыграла распродажа вил, которые украинские политики и бизнесмены стоили для себя.

Александр отмечает, что некоторые продавцы в надежде на открытие Керченского моста умудрились даже поднять цены, однако ожидаемого эффекта не получили.

«Продажи упали: за последние несколько лет, я не продал ни одну дорогостоящую виллу в ценовом сегменте свыше 60 миллионов, — сетует предприниматель. — Покупателей на такие объекты практически нет. Спрос на дома идет до 20 миллионов, квартиры ищут в пределах 6 миллионов, а элитными особо не интересуются».

При этом Марьянов подчеркивает, что на ЮБК еще не все так плохо со спросом - в других регионах оккупированного Крыма ситуация хуже. «Если спрос появляется, то он сконцентрирован именно на Южном берегу», — утверждает глава «Крымского дома».

Безусловно, люди, имеющие возможность купить апартаменты за полмиллиона долларов, смогут решить проблемы с документами на недвижимость - даже в таком рискованном месте, как Южный берег Крыма. Но на полуострове нет ни крупных банков, ни привычных для обладателей толстых кошельков торговых сетей, ресторанов, качественной медицины и сферы досуга. За последние три года на ЮБК и в Крыму в целом практически умерла ночная жизнь. Не говоря уже о том, что во многих райских с виду приморских поселках нет очистных – стоки попадают прямо в море, делая сомнительной перспективу купания в нем. Свыкнуться с тем, что в непризнанном Крыму придется отказаться от многих элементарных для нее удобств, российская элита пока не готова.



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