Основным грузом, который будут поставлять из оккупированного Крыма в Сирию, будет пшеница – при условии ее хорошего качества
|13:41 23.01.2019
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|Крым
Стало известно, что основным грузом, который будут поставлять морским путем из Севастополя в Сирию, будет пшеница.
Этим планирует заниматься частная компания, правда, она пока не располагает соответствующим транспортом и только собирается приобрести сухогруз, сообщают Новости Крыма.
В минувшем году оккупированный Крым переправил в Сирию 70 000 т пшеницы.
В нынешнем же году данный показатель планируют увеличить до 200 000 т зерна.
В то же время, известно, что в конце прошлого года управлением Россельхознадзора по оккупированному Крыму не было выдано разрешение на экспорт трех партий крымского зерна в Сирию.
Причина – низкое качество и не соответствие тем требованиям, которые Сирия предъявила поставщикам.
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