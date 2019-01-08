Стало известно, что основным грузом, который будут поставлять морским путем из Севастополя в Сирию, будет пшеница.

Этим планирует заниматься частная компания, правда, она пока не располагает соответствующим транспортом и только собирается приобрести сухогруз, сообщают Новости Крыма.

В минувшем году оккупированный Крым переправил в Сирию 70 000 т пшеницы.

В нынешнем же году данный показатель планируют увеличить до 200 000 т зерна.

В то же время, известно, что в конце прошлого года управлением Россельхознадзора по оккупированному Крыму не было выдано разрешение на экспорт трех партий крымского зерна в Сирию.

Причина – низкое качество и не соответствие тем требованиям, которые Сирия предъявила поставщикам.