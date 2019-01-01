Генерал-полковник Александр Дворников заявил, что до 31 января 2019 года в ЮВО страны оккупанта будут поставлены 150 единиц техники, в частности в состав Черноморского флота РФ войдет морской тральщик «Иван Антонов». В течение 2019 года на ЧФ РФ и Каспийскую флотилию поставят 9 боевых кораблей и катеров.

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО страны агрессора, передает Флот - 2017.

«По плану оснащения войск современными образцами вооружения, военной и специальной техники до 31 января в войска округа будут поставлены около 150 единиц техники различной номенклатуры, в том числе морской тральщик «Иван Антонов» и шесть вертолетов», — сказал генерал-полковник Александр Дворников.

По словам Двоникова, за прошедшую неделю в войска округа поступили два учебно-боевых вертолета Ми-28УБ» «Ночной охотник».

Также в текущем году авиацию округа пополнят 30 новых самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации, а на Черноморский флот и Каспийскую флотилию запланирована поставка девяти боевых кораблей и катеров.

Значительное количество современной техники поступит в соединения и воинские части связи, радиационной, химической и биологической защиты, а также инженерных войск.

Всего в 2019 году в войска ЮВО запланирована поставка более 1,2 тыс. единиц современной техники и вооружения.

Напомним, Краснознамённый ордена Суворова Южный военный округ (ЮВО) - военно-административная единица Вооружённых Сил Российской Федерации на юго-западе страны. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону. Действующий командир - генерал-полковник Александр Дворников

ЮВО образован 4 октября 2010 г. в ходе военной реформы 2008-2010 годов на базе Краснознамённого Северо-Кавказского военного округа (СКВО). В него также вошли Краснознамённый Черноморский флот, Краснознамённая Каспийская флотилия и 4-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО.

Войска и силы ЮВО дислоцируются в административных границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского) РФ.

В 2014 году Россия незаконно включила в состав ЮВО оккупированный Крымский полуостров: так называемую «Республику Крым» и г. Севастополь