Розвідувальний літак США патрулює узбережжя біля окупованого Криму

12:51 23.01.2019 0 комментариев Крым

Військово-повітряні сили США направили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V для патрулювання неподалік узбережжя окупованого Росією Кримського півострова та їх Чорноморського узбережжя поблизу Новоросійська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал.

Як повідомляється, літак з позивним REMIT41 розпочав патрулювання близько 9:00 за київським часом.

Базується Boeing RC-135V на авіабазі Суда Бей на острові Крит у Греції.

"Окрім того у Чорному морі перебуває з візитом ракетний есмінець USS Donald Cook (DDG 75) Військово-морського флоту США, що від початку тижня перебуває з візитом у порту Батумі в Грузії", - додали у відомстві.

Нагадаємо, вчора, 22 січня розвідувальний літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США здійснював політ вздовж узбережжя окупованого Криму та поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії у Новоросійську.

Раніше, 11 січня розвідувальний літак ВПС США вже патрулював окупований Крим. Вказаний літак регулярно здійснює польоти в акваторії Чорного моря. Вказані літаки використовуються для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

 



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