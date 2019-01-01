Розвідувальний літак США патрулює узбережжя біля окупованого Криму
|12:51 23.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Військово-повітряні сили США направили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V для патрулювання неподалік узбережжя окупованого Росією Кримського півострова та їх Чорноморського узбережжя поблизу Новоросійська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал.
Як повідомляється, літак з позивним REMIT41 розпочав патрулювання близько 9:00 за київським часом.
Базується Boeing RC-135V на авіабазі Суда Бей на острові Крит у Греції.
"Окрім того у Чорному морі перебуває з візитом ракетний есмінець USS Donald Cook (DDG 75) Військово-морського флоту США, що від початку тижня перебуває з візитом у порту Батумі в Грузії", - додали у відомстві.
Нагадаємо, вчора, 22 січня розвідувальний літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США здійснював політ вздовж узбережжя окупованого Криму та поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії у Новоросійську.
Раніше, 11 січня розвідувальний літак ВПС США вже патрулював окупований Крим. Вказаний літак регулярно здійснює польоти в акваторії Чорного моря. Вказані літаки використовуються для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.
Ещё на эту тему:
Розвідувальний літак США здійснює обліт поблизу окупованого Криму
Військовий літак США почав місію над окупованим Кримом
Пентагон прокоментував повідомлення про перехоплення американського літака поблизу Криму
Росіяни перехопили військовий літак США, що патрулював Крим
Над Черном морем летал боевой самолет США / Карта
Американский самолет провел разведку вблизи Керченского пролива
Вслед за разведкой над Донбассом беспилотник ВВС США провел полет у черноморского побережья и Керченского пролива
Израильский воздушный разведчик провел полеты над побережьем оккупированного Крыма / Карта