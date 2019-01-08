Турецька сторона сповістила Київ про візит консулів до Криму через загибель людей на танкерах

12:26 23.01.2019 0 комментариев Крым

Київ офіційно поінформовано про візит турецьких консулів на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим у зв'язку із загибеллю громадян Туреччини під час пожежі на танкерах у Чорному морі.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає Інтерфакс-Україна. 

"Українська сторона дипканалами була поінформована про наміри турецьких консулів відвідати окупований Крим для надання першочергової консульської допомоги у зв'язку із загибеллю громадян Туреччини внаслідок інциденту з двома суднами 21 січня", - написав А.Сибіга у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter у середу.

"Ця ситуація жодним чином не змінює тверду позицію Туреччини щодо Криму, яка полягає у невизнанні окупації українського півострова Росією, і, за запевненнями турецької сторони, є вимушеним кроком, зумовленим терміновими гуманітарними обставинами", - наголосив дипломат.

При цьому А.Сибіга зазначив, що російські ЗМІ "перетворили рутинний консульський візит на чорну піар-акцію і завідомо програшно намагаються просунути свій наратив про начебто міжнародне "визнання" Криму, якого немає і не буде, спекулюючи навіть на людських трагедіях, на людських смертях".

Як повідомлялося, два судна зі скрапленим газом - "Канді" та "Маестро" - спалахнули 21 січня в нейтральних водах Чорного моря. Танкери під прапором Танзанії перебували на якірній стоянці за 15 морських миль на південь від кримського мису Такіль.

Пожежа, за попередніми даними, сталася під час передачі палива з борту на борт.

Члени екіпажів - громадяни Індії та Туреччини. Унаслідок інциденту 10 із 32 моряків загинули, 10 зникли безвісти, 12 врятовані.

Російські слідчі порушили кримінальну справу за статтею 109 КК РФ (спричинення смерті з необережності двом і більше особам), поінформували про хід розслідування консулів Туреччини та Індії.

Постраждалих і тіла загиблих доставили в Керч (Крим) увечері 22 січня. Врятованих госпіталізували, загрози життю немає. Загиблих доправили в морг.

Танкери Venice (нині називається Candy) та Maestro в листопаді 2018 року було згадано в інформації Мінфіну США, що застерігала про ризик американських санкцій. За інформацією Вашингтона, з 2016 року судна здійснюють постачання палива до Сирії.



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