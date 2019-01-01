США уведомили Россию, что решение выйти из Договора о РСМД принято окончательно и не является приглашением к диалогу

12:01 23.01.2019 0 комментариев Россия

США уведомили Россию по дипломатическим каналам, что их решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) окончательно и не является приглашением к диалогу.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по ракете 9М729 для военных атташе и СМИ, сообщает Коммерсантъ.

«Недавно американская сторона предприняла еще один разрушительный шаг, на высшем уровне было заявлено о намерении Вашингтона выйти из договора. Практически сразу данное намерение нам подтвердили по двусторонним каналам, при этом было дано четкое пояснение, что объявленный шаг не является приглашением к диалогу, а решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным»,— сказал господин Рябков.

Москва не нарушала Договор о РСМД и считает, что доводы США по выходу из договора несостоятельны, поэтому документ пока остается в силе. «В силу отсутствия в действительности каких-либо нарушений ДРСМД с нашей стороны обозначенное Вашингтоном соответствующее обоснование для приостановки действия договора несостоятельно, само это решение ничтожно с правовой точки зрения»,— сказал замглавы МИД РФ. Россия будет считать условия Договора о РСМД обязательными к исполнению, заявил Сергей Рябков.

Россия готова к полноправному диалогу о сохранении Договора о РСМД. «Со своей стороны по-прежнему готовы к такой работе. Она должна вестись с обязательным взаимным учетом озабоченностей обеих сторон и без контрпродуктивных ультиматумов. Договор должен быть сохранен — выбор за американской стороной»,— заявил господин Рябков.

Напомним, 15 января в Женеве прошли закрытые российско-американские консультации о судьбе Договора о РСМД. Их итогами остались недовольны обе стороны. США продолжали настаивать на необходимости уничтожения Россией крылатых ракет SSC-8 (также известны как 9М729). Москва призывала Вашингтон отказаться от «языка ультиматумов» и поговорить о конкретных мерах спасения документа.



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