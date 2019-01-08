Не менее 17,5 млрд рублей необходимо инвестировать в оккупированный Крым в 2019-2021 годах для приведения к федеральным стандартам всех медучреждений аннексированного региона.

Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты РФ, сообщает ТАСС.

"Чтобы привести к федеральным стандартам все учреждения здравоохранения, в 2019-2021 годах необходимо инвестировать не менее 17,5 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

По данным департамента пресс-службы и информации Счетной палаты, ведомство выявило проблемы с техническим обеспечением медицинских учреждений. Только 45% из них в оккупированном регионе получили необходимые лицензии, остальные не соответствуют федеральным нормам по техническому оснащению.

В 2016-2017 годах на техническое переоснащение медицинских учреждений было направлено около 3,2 млрд рублей.