Оккупированному Крыму для приведения больниц в "соответствие со стандартами" нужно не менее 17,5 млрд рублей
|11:41 23.01.2019
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|Крым
Не менее 17,5 млрд рублей необходимо инвестировать в оккупированный Крым в 2019-2021 годах для приведения к федеральным стандартам всех медучреждений аннексированного региона.
Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты РФ, сообщает ТАСС.
"Чтобы привести к федеральным стандартам все учреждения здравоохранения, в 2019-2021 годах необходимо инвестировать не менее 17,5 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.
По данным департамента пресс-службы и информации Счетной палаты, ведомство выявило проблемы с техническим обеспечением медицинских учреждений. Только 45% из них в оккупированном регионе получили необходимые лицензии, остальные не соответствуют федеральным нормам по техническому оснащению.
В 2016-2017 годах на техническое переоснащение медицинских учреждений было направлено около 3,2 млрд рублей.
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