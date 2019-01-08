Керченский судостроительный завод "Залив" может приобрести 25% акций ведущего приборостроительного предприятия Крыма – завода "Фиолент".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора "Фиолента" Александра Баталина, передает FlotProm.

По его словам, с "Заливом" завод работает уже более 30 лет.



"Они готовы взять 25% акций, при этом мы получаем стабильную загрузку по гражданскому и оборонному судостроению", – сказал Александр Баталин.



Предложение о покупке "Заливом" 25% акций симферопольского завода "Фиолент" предстоит рассмотреть оккупационным "властям" Крыма. Сейчас "правительству" оккупированного Крыма принадлежат 50,003% акций "Фиолента".



Предприятие "Фиолент" специализируется на производстве систем управления на микропроцессорной элементной базе для кораблей и судов, выпускает микропроцессорные приборы учета ресурса работы турбин, навигационные приборы и широкий ассортимент датчиков и сигнализаторов положения.



На Международном военно-морском салоне в Петербурге в 2017 году "Фиолент" представил локальные системы "Кронос-Ф" и "Кронос-ФР" для управления газотурбинными двигателями М70ФРУ-2 и М70ФРУ-Р.