Керченскому судостроительному заводу оккупанты "предложили" выкупить долю приборостроительного завода "Фиолент"
|11:21 23.01.2019
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|Крым
Керченский судостроительный завод "Залив" может приобрести 25% акций ведущего приборостроительного предприятия Крыма – завода "Фиолент".
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора "Фиолента" Александра Баталина, передает FlotProm.
По его словам, с "Заливом" завод работает уже более 30 лет.
"Они готовы взять 25% акций, при этом мы получаем стабильную загрузку по гражданскому и оборонному судостроению", – сказал Александр Баталин.
Предложение о покупке "Заливом" 25% акций симферопольского завода "Фиолент" предстоит рассмотреть оккупационным "властям" Крыма. Сейчас "правительству" оккупированного Крыма принадлежат 50,003% акций "Фиолента".
Предприятие "Фиолент" специализируется на производстве систем управления на микропроцессорной элементной базе для кораблей и судов, выпускает микропроцессорные приборы учета ресурса работы турбин, навигационные приборы и широкий ассортимент датчиков и сигнализаторов положения.
На Международном военно-морском салоне в Петербурге в 2017 году "Фиолент" представил локальные системы "Кронос-Ф" и "Кронос-ФР" для управления газотурбинными двигателями М70ФРУ-2 и М70ФРУ-Р.
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