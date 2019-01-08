Керченскому судостроительному заводу оккупанты "предложили" выкупить долю приборостроительного завода "Фиолент"

11:21 23.01.2019 0 комментариев Крым

Керченский судостроительный завод "Залив" может приобрести 25% акций ведущего приборостроительного предприятия Крыма – завода "Фиолент".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора "Фиолента" Александра Баталина, передает  FlotProm.

По его словам, с "Заливом" завод работает уже более 30 лет. 

"Они готовы взять 25% акций, при этом мы получаем стабильную загрузку по гражданскому и оборонному судостроению", – сказал Александр Баталин. 

Предложение о покупке "Заливом" 25% акций симферопольского завода "Фиолент" предстоит рассмотреть оккупационным "властям" Крыма. Сейчас "правительству" оккупированного Крыма принадлежат 50,003% акций "Фиолента". 

Предприятие "Фиолент" специализируется на производстве систем управления на микропроцессорной элементной базе для кораблей и судов, выпускает микропроцессорные приборы учета ресурса работы турбин, навигационные приборы и широкий ассортимент датчиков и сигнализаторов положения. 

На Международном военно-морском салоне в Петербурге в 2017 году "Фиолент" представил локальные системы "Кронос-Ф" и "Кронос-ФР" для управления газотурбинными двигателями М70ФРУ-2 и М70ФРУ-Р.



Ещё на эту тему:

11:41 23.01.2019
Оккупированному Крыму для приведения больниц в "соответствие со стандартами" нужно не менее 17,5 млрд рублей
20:00 22.01.2019
Родичі полонених моряків зустрілись з послом ЄС в Раді Європи
18:41 22.01.2019
Російський режим видворил з Криму понад 9,5 тисячі осіб
18:21 22.01.2019
Екс-главу Апеляційного суду Криму залишили під вартою
18:01 22.01.2019
Скандал в "правительстве" Севастополя: объекты ФЦП провалены, неосвоенные средства исчисляются миллиардами
17:41 22.01.2019
Оккупационные власти оценили 1200 объектов Севастопольского порта по 1 копейке
13:41 22.01.2019
Пропагандиста Киселева обязали заплатить архитектору за строительство виллы в оккупированном Крыму
13:01 22.01.2019
Строительные материалы и уголь для Сирии в оккупированный Крым будут поставлять непризнанные "ДНР" и "ЛНР"
12:01 22.01.2019
Кожен росіянин через анексію українського Криму щорічно недораховується до 2 тис. доларів
09:01 22.01.2019
Меджліс кримськотатарського народу закликає створити міжнародний майданчик для переговорів про ситуацію на півострові
19:41 21.01.2019
Мілітаризована зона, немає вільних ЗМІ, примусова депортація - підсумок 5 років окупації Криму
18:52 21.01.2019
Пожар на двух танкерах в районе Керченского пролива произошел во время перевалки нефтепродуктов
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
09:21 22.01.2019
В Армении по тревоге подняли более 2,5 тыс. российских военных
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
Все новости страны
Болгария Болгария
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
Все новости страны
Греция Греция
15:21 22.01.2019
Грецию - интересует происходящее на северном побережье Азовского моря, поскольку в районе Мариуполя проживают греки
18:41 21.01.2019
Парламент Греції визначив дату голосування за угоду з Македонією
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
18:21 17.01.2019
Молдова стала частью регионального проекта стоимостью более 13 млрд евро
Все новости страны
Россия Россия
09:27 23.01.2019
В ЮВО страны оккупанта на этой неделе проверят боеготовность более 100 воинских частей
16:41 22.01.2019
Німеччина буде готовою до збільшення імпорту газу із США.
14:01 22.01.2019
Россия проведет учения с армиями Беларуси и Сербии
10:41 22.01.2019
В проверке боевой готовности на Северном Кавказе задействованы 5 тыс. военнослужащих
Все новости страны
Румыния Румыния
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
09:21 16.01.2019
Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку
Все новости страны
Турция Турция
08:47 23.01.2019
Анкара заявила про загибель у пожежі 4 громадян на суднах у Чорному морі
15:01 22.01.2019
В Турции расширяется ассоциация оборонных компаний
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
Все новости страны
Украина Украина
11:41 23.01.2019
Оккупированному Крыму для приведения больниц в "соответствие со стандартами" нужно не менее 17,5 млрд рублей
11:21 23.01.2019
Керченскому судостроительному заводу оккупанты "предложили" выкупить долю приборостроительного завода "Фиолент"
11:01 23.01.2019
После "крымских" санкций российские олигархи лишились своих "бизнес-джетов"
10:47 23.01.2019
ПАРЄ вимагає від Росії звільнити захоплених українських моряків — проект резолюції
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс