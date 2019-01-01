После "крымских" санкций российские олигархи лишились своих "бизнес-джетов"

11:01 23.01.2019 0 комментариев Крым

Как пишет русское издание "Forbes" в материале Антона Вержбицкого "Братья Ротенберги остались без частных самолетов.

Их бывшие бизнес-джеты Bombardier Global были выставлены на продажу и уже сменили владельцев" , предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги после введения против них санкций остались без самолетов Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH). Об этом сообщили "Forbes" источники на рынке бизнес-авиации, сообщает livejournal.

Информация о продаже обоих бизнес-джетов размещена на сайте брокера Boutsen Aviation. Бортовые номера самолетов совпадают с инициалами бизнесменов. ARRH можно расшифровать как Аркадий Романович Ротенберг, а BRRB — Борис Романович Ротенберг.

Самолет Бориса Ротенберга Bombardier Global 5000 стоимостью $25 млн был записан на кипрскую компанию Damstone Limited, а Аркадия Ротенберга за $15 млн — на Olpon Investment Limited. Лишиться самолетов братьев Ротенбергов заставили американские санкции, которые были введены в 2014 году. Представитель Бориса Ротенберга сообщил, что воздушное судно предполагалось приобрести на кредит банка Credit Suisse, но эксплуатация судна практически не осуществлялась.

«После введения санкций банк в одностороннем порядке прекратил прием платежей от компании Damstone Limited и впоследствии без уведомления заемщика продал указанное воздушное судно. Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику», — сообщил представитель Бориса Ротенберга.

По словам бизнесмена, санкции доставляют некоторое неудобство, в частности, теперь ему нередко приходится перестраивать свой плотный рабочий график и корректировать его под возможность использования частных самолетов.

Ротенберги попали в первую волну санкций Минфина США.

Еще более масштабные распродажи на авиарынке начались после 6 апреля 2018 года.

Тогда санкции ввели против сенатора Сулеймана Керимова, владельца UC Rusal Олега Дерипаски и других миллиардеров. По словам управляющего директора Jet24 Павла Захарова, после введения санкций многие иностранные банки предпочли подстраховаться и завершили отношения с российскими клиентами.

Например, попав под санкции, владелец UC Rusal Олег Дерипаска был вынужден отказаться от трех частных самолетов Gulfstream G550, джеты выставили на продажу по цене $30 млн.

В неприятной ситуации оказался еще один участник санкционных списков — владелец Volga Group Геннадий Тимченко. Компания Gulfstream перестала выполнять договорные обязательства и поставлять запчасти, из-за чего он не смог эксплуатировать свой самолет Gulfstream G650.

«После санкций некоторые бизнесмены будут арендовать самолеты, чтобы не попасть под ограничения», — считает основатель авиапортала Beam Дмитрий Семенихин.
 



Ещё на эту тему:

12:01 16.01.2019
В Госдуме заявили, что новые санкции не изменят политику России в Азовском море
08:01 16.01.2019
После ареста украинских военных кораблей, Турция отказывается запускать паромы на оккупированный полуостров
20:32 15.01.2019
Владелец танкера «Механик Погодин» обжаловал отказ снять арест с судна
13:46 15.01.2019
Україна вимагає від Болгарії не допускати російські кораблі, що прибувають з Криму
13:53 14.01.2019
Санкции: оккупированный Крым покидает крупная сеть супермаркетов
10:49 14.01.2019
З окупованого Севастополя вивезли металобрухт в країну-член НАТО / Фото
17:39 09.01.2019
У ЄС обговорюють санкції щодо російських портів і суден
21:59 27.12.2018
Україна запроваджує санкції проти археологів за незаконні розкопки в окупованому Криму
14:15 20.12.2018
Пять авиакомпаний подали заявки на субсидирование полетов в оккупированный Крым
13:48 17.12.2018
Російські підприємства ВПК, що працюють із захопленими кримськими підприємствами. Список для санкцій
14:39 14.12.2018
Россия надеется закупить турбины для оккупированного Крыма в обход санкций при помощи «комплексного поставщика»
09:37 14.12.2018
Владелец "Норда" понял, что арестованное судно скорее продадут на запчасти чем вернут
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
09:21 22.01.2019
В Армении по тревоге подняли более 2,5 тыс. российских военных
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
Все новости страны
Болгария Болгария
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
Все новости страны
Греция Греция
15:21 22.01.2019
Грецию - интересует происходящее на северном побережье Азовского моря, поскольку в районе Мариуполя проживают греки
18:41 21.01.2019
Парламент Греції визначив дату голосування за угоду з Македонією
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
18:21 17.01.2019
Молдова стала частью регионального проекта стоимостью более 13 млрд евро
Все новости страны
Россия Россия
09:27 23.01.2019
В ЮВО страны оккупанта на этой неделе проверят боеготовность более 100 воинских частей
16:41 22.01.2019
Німеччина буде готовою до збільшення імпорту газу із США.
14:01 22.01.2019
Россия проведет учения с армиями Беларуси и Сербии
10:41 22.01.2019
В проверке боевой готовности на Северном Кавказе задействованы 5 тыс. военнослужащих
Все новости страны
Румыния Румыния
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
09:21 16.01.2019
Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку
Все новости страны
Турция Турция
08:47 23.01.2019
Анкара заявила про загибель у пожежі 4 громадян на суднах у Чорному морі
15:01 22.01.2019
В Турции расширяется ассоциация оборонных компаний
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
Все новости страны
Украина Украина
11:41 23.01.2019
Оккупированному Крыму для приведения больниц в "соответствие со стандартами" нужно не менее 17,5 млрд рублей
11:21 23.01.2019
Керченскому судостроительному заводу оккупанты "предложили" выкупить долю приборостроительного завода "Фиолент"
11:01 23.01.2019
После "крымских" санкций российские олигархи лишились своих "бизнес-джетов"
10:47 23.01.2019
ПАРЄ вимагає від Росії звільнити захоплених українських моряків — проект резолюції
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс