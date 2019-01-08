Проект резолюції ПАРЄ "Ескалація напруженості навколо Азовського моря і Керченської протоки та загрози європейській безпеці" містить заклик до Росії негайно звільнити захоплених в районі Керченської протоки українських військових моряків.

Про повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

"Асамблея закликає РФ негайно звільнити українських військовослужбовців та забезпечити їм необхідну медичну, правову та/або консульську допомогу", - йдеться у проекті резолюції.

ПАРЄ, згідно з документом, закликає РФ забезпечити свободу проходу Азовським морем і Керченською протокою, а також утримуватися від насильства.

При цьому Асамблея, як передбачено в проекті, звернеться до російської і українською сторони із закликом дотримуватися угоди щодо Азовського моря і Керченської протоки та утримуватися від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту та загрожувати безпеці в регіоні.

У проекті резолюції також висловлюється занепокоєння через незаконне будівництво Росією мосту через Керченську протоку, що засвідчує чергове порушення суверенітету України разом із вибірковими перевірками українських та міжнародних суден в Азовському морі.

ПАРЄ також планує підтвердити свою відданість раніше ухваленим резолюціям щодо політичних наслідків російської агресії проти України та на підтримку суверенітету і територіальної цілісності держави.

Як повідомлялося, доповідачем із зазначеного питання в ПАРЄ призначено німецького парламентарія Андреаса Ніка. Дебати та голосування резолюції пройдуть зранку у четвер, 24 січня.