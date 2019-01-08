Оккупанты искали подводную лодку в акватории Черного моря
|10:28 23.01.2019
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|Крым
Противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ Черноморского флота страны оккупанта провели учебный поиск подлодки условного противника.
Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.
«Вертолёты морской авиации Черноморского флота в соответствии с планом боевой подготовки выполнили учебные полёты над акваторией Чёрного моря по контрольному поиску подводной лодки условного противника. В ходе мероприятия два противолодочных вертолёта Ка-27ПЛ, базирующиеся на одном из аэродромов Крымского полуострова, выполнили комплекс поисковых мероприятий в соответствии с поставленной задачей», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, кроме визуального поиска, экипажи Ка-27ПЛ задействовали опускаемую гидроакустическую станцию (ГАС), способную обнаруживать подлодку и определять её координаты. Экипаж вертолёта отработал передачу данных от ГАС на противолодочный корабль, также осуществляющий поиск и обнаружение подводной лодки.
По замыслу учений, противолодочный корабль после обнаружения подлодки условного противника должен был нанести торпедный и бомбовый удар. Следующим этапом боевой подготовки экипажей противолодочных вертолётов станут лётно-тактические учения совместно с силами флота.
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