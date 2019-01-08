Сотрудники Управления ФСБ по оккупированным Крыму и Севастополю проводят обыски по месту жительства двух "бойцов действующего на Украине националистического батальона".

Об этом Крым Информу сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по месту их регистрации и проживания. Установлено, что указанные лица являются участниками незаконного вооруженного формирования «батальон имени Номана Челебиджихана», действующего в приграничных районах Херсонской области Украины», – сообщили в ведомстве.

Имена участников нацбатальона не называются. Сообщается, что в отношении двух граждан возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ – участие в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства.