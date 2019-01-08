В оккупированном Крыму ФСБ проводит обыски подконтрольные СМИ поспешили их назвать "бойцами нацбатальона"
|08:20 23.01.2019
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|Крым
Сотрудники Управления ФСБ по оккупированным Крыму и Севастополю проводят обыски по месту жительства двух "бойцов действующего на Украине националистического батальона".
Об этом Крым Информу сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по месту их регистрации и проживания. Установлено, что указанные лица являются участниками незаконного вооруженного формирования «батальон имени Номана Челебиджихана», действующего в приграничных районах Херсонской области Украины», – сообщили в ведомстве.
Имена участников нацбатальона не называются. Сообщается, что в отношении двух граждан возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ – участие в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства.
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