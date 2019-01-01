В ЮВО страны оккупанта на этой неделе проверят боеготовность более 100 воинских частей

09:27 23.01.2019 0 комментариев Россия

Масштабные тренировки по боевой готовности войск с выходом колонн в районы сосредоточения пройдут в большинстве общевойсковых соединениях Южного военного округа.

Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Стартовавшие на нынешней неделе занятия по боевой готовности пройдут более чем в 100 соединениях и воинских частей во всех объединениях округа", - сказал Астафьев.

Он уточнил, что к занятиям привлекаются общевойсковые армии, Черноморский флот и Каспийская флотилия, армия ВВС и ПВО, а также российские военные базы за рубежом.

Десяткам тысяч военнослужащих предстоит отработать порядок действий согласно боевым расчетам, снять с хранения сотни боевых и специальных машин и выйти в составе подразделений на технике из военных городков в районы сосредоточения.

На Черноморском флоте и Каспийской флотилии экипажи кораблей выполнят задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, постановке на якорь и организуют все виды охраны и обороны в море. В авиационных частях отработают варианты вывода аэродромов из под удара условного противника, а также планирование и выполнение практических перелетов на оперативные аэродромы.

Итогом недельных занятий и тренировок станет выработка единых для всех органов управления и воинских частей единых требований по боевой готовности.



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