Україна закликала ЄС усвідомити загрози Nord Stream 2

09:01 23.01.2019 0 комментариев Украина

Україна не бачить готовності зупинити побудову "Північного потоку-2" у європейських столицях, і це матиме жахливі наслідки.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час участі у панельній дискусії Українського дому у Давосі, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

“Я боюся, що "Північний потік-2" буде побудований. На жаль, аргументи України, Польщі, країн Балтії не сприймаються в інших столицях. Шкода, що навіть пропозицію Європейської комісії застосовувати для підводних газогонів такі самі правила, як зараз застосовуються для суходольних, не схвалює Європейська рада”, - повідомила Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що вдячна Сполученим Штатам за їхню чітку позицію щодо неприпустимості втілення російського проекту, проте вказала, що ознак, що ця позиція здатна призвести до призупинки його побудови, поки немає.

“Питання полягає у тому, коли він буде побудований. І чи вдасться у процесі його втілення досягнути з Росією і ЄС угоди щодо транзиту через Україну. Якщо транзиту не буде - це буде прямим запрошенням Російській Федерації до ще одного повномасштабного збройного нападу на Україну”, - сказала віце-прем’єр.

За її словами, розуміючи загрози, Україна погодилася на тристоронні переговори з ЄС та Росією, раунд яких відбувся у понеділок, 21 січня. Росія заявила, що правила ЄС не розповсюджуються на Україну. Хоча і ЄС, і Україна наполягають саме на такому підході.

“Я думаю, основне, що ми почули вчора у цих перемовинах - що Росія буде готова їх продовжити лише після травня. Це свідчить про те, що Росія має великі сподівання на президентські вибори в Україні. Думаю, всім треба дуже-дуже серйозно сприйняти цей сигнал”, - розповіла вона.

Климпуш-Цинцадзе додала, що РФ прагне отримати президента, з яким можна буде домовитися на російських умовах. І навіть повернувшись до столу переговорів у травні, вона буде готова говорити лише про продовження десятирічного контракту, термін якого нині збігає.

“Все це означає, на жаль, що Російська Федерація не збирається чесно грати за правилами після побудови Північного Потоку 2, і вона буде використовувати його як важіль впливу проти Європи, так як використовувала питання газу десятиріччями проти України. Це має протверезити наших колег у ЄС”, - пояснила вона.

Климпуш-Цинцадзе закликала європейських партнерів усвідомити загрози зараз, доки проект ще не побудований, і поки ще не пізно.



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