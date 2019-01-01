Анкара заявила про загибель у пожежі 4 громадян на суднах у Чорному морі
|08:47 23.01.2019
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|Турция
Щонайменше четверо громадян Туреччини загинули під час пожежі на двох судах у Чорному морі, тривають пошуки ще чотирьох громадян республіки.
Про це йдеться в поширеній заяві МЗС Туреччини, інформує УНН.
“За попередніми даними, (на борту двох суден) знаходилося 16 громадян Туреччини, вісім з них врятовані, четверо загинули. Тривають пошуки ще чотирьох зниклих громадян”, — наголошується в повідомленні зовнішньополітичного відомства. У комюніке також йдеться про те, що Анкара “проводить всі необхідні роботи, щоб в найкоротші терміни доставити тіла загиблих (моряків) до Туреччини”.
Пожежа на судах “Маестро” і “Канді” почався в понеділок. За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше.
На борту “Канді” перебували 17 осіб, з них дев’ять — громадяни Туреччини, вісім — Індії.
На борту “Маестро” перебували 15 осіб, у тому числі громадяни Туреччини та Індії.
Як повідомив раніше директор підконтрольного Москві Кримського республіканського центру медицини катастроф і швидкої медичної допомоги Сергій Олефіренко, “всі 12 постраждалих моряків госпіталізовані в Керченську міську лікарню № 1, на стаціонарне лікування”.
ЗМІ знайшли зв’язок між пожежею на танкерах у Чорному морі і санкціями США.
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