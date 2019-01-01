У Комітеті ПАРЄ з питань політичних відносин та демократії схвалили доповідь щодо конфлікту в Азовському морі.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Facebook, передає УНН.

Так, за словами Омбудсмена, відбулася четверта зустріч у Страсбурзі. Цього разу представник Омбудсмена у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко за участі рідних військовополонених спілкувався з головою секретаріату комітету ПАРЄ з питань політичних відносин та демократії Сільвією Арзіллі. У ході зустрічі було обговорено проект резолюції "Ескалація напруження навколо Азовського моря та Керченської протоки та загрози європейській безпеці".

"Доповідь з цієї ситуації розглядалася і була схвалена разом із запропонованими поправками народного депутата України, члена української делегації у ПАРЄ Олексія Гончаренка, в Комітеті ПАРЄ з питань політичних відносин та демократії", – написала Омбудсмен.

Вона зазначила, що за текст проголосували усі за винятком одного члена зазначеного комітету.

Так, за словами Денісової, з’ясувалося, що в тексті документу "статус українських військовополонених не зазначається, а є лише поняття "моряки".

"У зв’язку з цим після зустрічі з Сільвією Арзіллі ці питання було донесено до члена української делегації у ПАРЄ Олексія Гончаренка. У свою він чергу зазначив, що 23 січня це питання буде опрацьовуватися. Тобто вже завтра будуть розглядатися можливі зміни до проекту резолюції", – написала Денісова.

Нагадаємо, термінові дебати щодо резолюції про ситуацію в Азовському морі і Керченській протоці відбудуться в Парламентській Асамблеї Ради Європи у четвер, 24 січня.