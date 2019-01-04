В Страсбурзі відбулася зустріч представника у справах захисту прав військовослужбовців Олега Трохименка з головою делегації ЄС в Раді Європи Мегленою Куневою. На зустрічі були присутні родичі полонених моряків.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні в Страсбурзі, у рамках Зимової сесії ПАРЄ, відбулася зустріч мого представника у справах захисту прав військовослужбовців Олега Трохименка з головою делегації ЄС в Раді Європи Мегленою Куневою. На зустрічі також були присутні рідні наших моряків", - написала Денісова.

Олег Трохименко розповів Меглені Куневій про події у Керченській протоці, про збройний напад РФ, взяття моряків у полон та про ганебне судилище над ними.

"Також, мій представник поінформував про вжиті нами заходи, спрямовані на звільнення українських військовослужбовців. Зауважив, що РФ нехтує нормами міжнародного гуманітарного права. Незважаючи на те, що всі наші військовослужбовці визнали себе військовополоненими", - додала Денсіова.

Родичі полонених моряків висловили прохання до країн ЄС негайно втрутитись в ситуацію та вплинути на повернення моряків додому. Вони звернули увагу на тяжкий стан поранених. Родичі просять передати їх до третьої (нейтральної - ред.) країни для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Денісова підкреслила, що посол ЄС в Раді Європи підтримала прагнення звільнити українських моряків та запевнила, що країни ЄС підтримують територіальну цілісність України, вимагають безумовного звільнення військовополонених і надання негайної кваліфікованої допомоги пораненим морякам.

Нагадаємо, родичі полонених українських моряків вилетіли до Страсбурга на зимову сесію ПАРЄ, щоб привернути увагу до їх незаконного арешту у Росії.