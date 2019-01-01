Болгарія планує припинити можливість заможним іноземцям купувати громадянство за рахунок інвестицій в економіку країни, бо така схема не приносить ніякої користі.

Про це заявила міністр юстиції Болгарії Цецка Цачева, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Дані доводять, що захід зі збільшення реальних іноземних інвестицій та економічного розвитку не досягнув мети. В результаті не було створено нових робочих місць і не було посилено ріст економіки", - сказала Цачева.

Болгарія вирішила піти на такий крок після заяви Європейської Комісії, яка застерегла, що такі схеми можуть допомогти іноземній організованій злочинності проникнути у Євросоюз.

До сих пір Болгарія, Кіпр та Мальта були єдиними державами у складі ЄС, які надавали громадянство іноземним інвесторам. Іноземець може купити болгарський паспорт за майже 600 тис. доларів.

За весь час Болгарія продала паспорти лише 50 іноземцям – з Росії, Єгипту, Ізраїлю та Пакистану.