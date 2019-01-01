Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям

19:41 22.01.2019 0 комментариев Болгария

 Болгарія планує припинити можливість заможним іноземцям купувати громадянство за рахунок інвестицій в економіку країни, бо така схема не приносить ніякої користі.

Про це заявила міністр юстиції Болгарії Цецка Цачева, повідомляє УНН з посиланням на Reuters. 

"Дані доводять, що захід зі збільшення реальних іноземних інвестицій та економічного розвитку не досягнув мети. В результаті не було створено нових робочих місць і не було посилено ріст економіки", - сказала Цачева.

Болгарія вирішила піти на такий крок після заяви Європейської Комісії, яка застерегла, що такі схеми можуть допомогти іноземній організованій злочинності проникнути у Євросоюз.

До сих пір Болгарія, Кіпр та Мальта були єдиними державами у складі ЄС, які надавали громадянство іноземним інвесторам. Іноземець може купити болгарський паспорт за майже 600 тис. доларів.

За весь час Болгарія продала паспорти лише 50 іноземцям – з Росії, Єгипту, Ізраїлю та Пакистану.



Ещё на эту тему:

09:43 10.04.2018
За 7 лет число постоянно проживающих в Болгарии англичан выросло на 186%
17:45 18.11.2017
Гражданство Болгарии чаще всего хотят получить турки, россияне и украинцы
13:15 24.04.2017
В 2015 году больше всего болгарское гражданство получили россияне, украинцы и турки
08:01 24.01.2017
В Болгарии предлагают в 10 раз снизить оплату за разрешение на пребывание
09:38 09.12.2016
14% из переехавших в Болгарию в 2015 году иностранцев - граждане России
11:09 05.08.2016
В Болгарии выстраиваются очереди за паспортами
19:36 09.12.2015
В Болгарии обдумывают возможность предоставления гражданства за инвестиции
11:58 28.07.2015
Гражданство Болгарии будут давать при наличии болгарских родственников
09:51 11.02.2015
В 2014 году 45 иностранных граждан «купили» себе вид на жительство в Болгарии
11:32 21.11.2014
Болгарское гражданство можно купить за 500 тысяч евро
14:59 19.11.2014
В 2012 году чаще всех гражданство Болгарии получали россияне
08:38 15.07.2014
9 россиян, инвестировавших по 1 млн. левов, хотят получить гражданство Болгарии
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
09:21 22.01.2019
В Армении по тревоге подняли более 2,5 тыс. российских военных
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
Все новости страны
Болгария Болгария
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
Все новости страны
Греция Греция
15:21 22.01.2019
Грецию - интересует происходящее на северном побережье Азовского моря, поскольку в районе Мариуполя проживают греки
18:41 21.01.2019
Парламент Греції визначив дату голосування за угоду з Македонією
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
18:21 17.01.2019
Молдова стала частью регионального проекта стоимостью более 13 млрд евро
Все новости страны
Россия Россия
16:41 22.01.2019
Німеччина буде готовою до збільшення імпорту газу із США.
14:01 22.01.2019
Россия проведет учения с армиями Беларуси и Сербии
10:41 22.01.2019
В проверке боевой готовности на Северном Кавказе задействованы 5 тыс. военнослужащих
09:41 22.01.2019
Из-за санкций РФ хочет перевести экспортные варианты сторожевых кораблей с украинских газотурбинных на дизельные двигатели
Все новости страны
Румыния Румыния
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
09:21 16.01.2019
Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку
Все новости страны
Турция Турция
15:01 22.01.2019
В Турции расширяется ассоциация оборонных компаний
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
09:21 18.01.2019
Із Туреччини депортували нідерландську журналістку
Все новости страны
Украина Украина
20:00 22.01.2019
Родичі полонених моряків зустрілись з послом ЄС в Раді Європи
19:21 22.01.2019
США чекають, коли Росія змінить поведінку стосовно України
19:01 22.01.2019
МЗС РФ пояснило домовленість Путіна з Меркель про спостерігачів у Керченській протоці передбачає всього один візит
18:41 22.01.2019
Російський режим видворил з Криму понад 9,5 тисячі осіб
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс