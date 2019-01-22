Державний секретар США Майк Помпео заявив, що США чекають, коли РФ змінить свою зовнішню політику, зокрема, стосовно України.

Про це він заявив під час телемосту перед учасниками Міжнародного економічного форуму в Давосі у вівторок, 22 січня, повідомляє Європейська Правда.

"Ми чекаємо, коли Росія почне змінювати свою поведінку – чи то поведінку в Україні, чи у роботі, яку вона здійснила, щоб вплинути на вибори тут, у США, вплинути на вибори у всьому світі. Це не поведінка країни, яка хоче бути частиною міжнародної спільноти", - заявив державний секретар США.

Помпео заявив, що Росія і США не приречені бути вічними суперниками, як це було в роки "холодної війни". Та з огляду на те, що обидві країни володіють потужними ядерним арсеналом, вони зобов’язані спілкуватись, щоб запобігти поширенню ядерної зброї.

Помпео відзначив, що США також чекають, коли РФ повернеться "до правильного курсу дій", який приведе до "верховенства закону, порядку і свободи".

"Якщо вони зроблять це, я впевнений, наші країни зможуть процвітати і розвиватися. Ми не приречені бути антагоністами. Ми можемо досягти більшого", - додав держсекретар США.