У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що домовлялися із Німеччиною і Францією про можливість лише одного візиту західних спостерігачів до Керченської протоки.

Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Європейська Правда.

"Наш президент у недавній розмові з канцлером Німеччини домовлявся про те, що будуть одноразові відвідини експертів-спостерігачів Німеччини і Франції, які зроблять належні нотатки і повідомлять про них своїм урядам. Про це йшла мова. Все інше – штучна вигадка", – заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров 18 січня заявив, що "поки що ніяких приїздів ми не спостерігаємо". Лавров, виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у Москві, додав, що німецька пропозиція містить вимогу узгодити приїзд західних фахівців із Україною, але Москва з цим не згодна.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи цю заяву Москви, сказав: "Спроба Росії затягнути фахівців Німеччини й Франції до Керченського порту і таким чином політично намагатися легалізувати окупацію Криму за визначенням неможлива. Ну і, звичайно, для нас неприпустимі сам факт і сама ідея отримання згоди окупанта на доступ до окупованої території".

"Моніторинг має базуватися на чіткій політичній позиції щодо неправомірності узурпації Росією суверенних прав України. Це наша фундаментальна позиція. Ну і, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що принцип свободи судноплавства і принцип безпеки судноплавства важливі, але це два фундаментально різні принципи. Тому той механізм моніторингу, про який ми будемо говорити, не має обмежуватися якимись фізичними аспектами руху суден Керченською протокою або питанням лоцманської підтримки. Він має бути зосереджений саме на досягненні свободи судноплавства", – заявив Клімкін.

Він додав, що домовився з Маасом про проведення експертних консультацій щодо створення механізму міжнародного моніторингу. Клімкін раніше схвально відгукувався щодо пропозиції Мааса розширити спостережну місію ОБСЄ в Україні на Азовське море.

Нагадаємо, під час візиту до Москви Гайко Маас заявив, що судна вже можуть вільно проходити через Керченську протоку.