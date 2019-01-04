Російський режим проводить цілеспрямовану політику колонізації окупованого Криму, примусово депортуючи з території півострова неугодних.

Про це у Парламентській асамблеї Ради Європи заявили експерти неурядової організації Регіональний центр прав людини (РЦПР), повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

За даними представленого на сесії ПАРЄ дослідження «Крим поза правилами. Примусове видворення Росією цивільного населення з окупованої території», рішеннями так званих судів примусовому видворенню з території півострова підлягають 9538 людей.

«На початку окупації найбільш масовим способом було "витискання" з території півострова на територію материкової України нелояльного до окупаційної влади представників українського і кримськотатарського населення», - розповів представник РЦПР Роман Мартиновський.

Крім того, за даними правозахисників, російська окупаційна влада продовжила депортувати з території Криму громадян України, а також інших держав, які обвинувачувалися у «порушенні» встановлених режимом міграційних правил.

Окрім українців найбільше депортація зачепила громадян Узбекистану, Туреччини, Грузії, Азербайджану та деяких інших країн.

Водночас, зазначають в РЦПР, Росія продовжує колонізацію окупованого Криму, переселяючи на територію півострова жителів російських регіонів.

Правозахисники звертаються до Ради Європи, ПАРЄ, інших міжнародних організацій та національних урядів з рекомендаціями та закликом посилювати політику санкцій щодо Росії у зв'язку із порушенням російським режимом прав людини у Криму та продовженням окупації півострова.