Російський режим видворил з Криму понад 9,5 тисячі осіб
|18:41 22.01.2019
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|Крым
Російський режим проводить цілеспрямовану політику колонізації окупованого Криму, примусово депортуючи з території півострова неугодних.
Про це у Парламентській асамблеї Ради Європи заявили експерти неурядової організації Регіональний центр прав людини (РЦПР), повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
За даними представленого на сесії ПАРЄ дослідження «Крим поза правилами. Примусове видворення Росією цивільного населення з окупованої території», рішеннями так званих судів примусовому видворенню з території півострова підлягають 9538 людей.
«На початку окупації найбільш масовим способом було "витискання" з території півострова на територію материкової України нелояльного до окупаційної влади представників українського і кримськотатарського населення», - розповів представник РЦПР Роман Мартиновський.
Крім того, за даними правозахисників, російська окупаційна влада продовжила депортувати з території Криму громадян України, а також інших держав, які обвинувачувалися у «порушенні» встановлених режимом міграційних правил.
Окрім українців найбільше депортація зачепила громадян Узбекистану, Туреччини, Грузії, Азербайджану та деяких інших країн.
Водночас, зазначають в РЦПР, Росія продовжує колонізацію окупованого Криму, переселяючи на територію півострова жителів російських регіонів.
Правозахисники звертаються до Ради Європи, ПАРЄ, інших міжнародних організацій та національних урядів з рекомендаціями та закликом посилювати політику санкцій щодо Росії у зв'язку із порушенням російським режимом прав людини у Криму та продовженням окупації півострова.
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