Екс-главу Апеляційного суду Криму залишили під вартою

18:21 22.01.2019 0 комментариев Крым

Київський апеляційний суд на засіданні у вівторок залишив під вартою колишнього голови Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука.

Про це повідомляє прес-служба столичного суду, передає  Інтерфакс-Україна.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляцію захисту В.Чорнобука на рішення слідчого судді Голосіївського райсуду Києва від 28 грудня 2018 року про задоволення клопотання слідчого продовжити термін запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на 60 днів - до 25 лютого 2019 року включно.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 28 грудня 2018 залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

В.Чорнобука підозрюють у скоєнні кримінального злочину за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, В.Чорнобука затримали в Києві 3 листопада 2018 року працівники СБУ та прокуратури АРК, а 5 листопада йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У Генпрокуратурі стверджують, що екс-глава суду провадив підривну діяльність: допомагав РФ і її представникам у переході судів АР Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства держави-агресора.

Після анексії Криму наприкінці березня 2014 року В.Чорнобук полишив півострів і перейшов на роботу у м.Дніпро, а самопроголошена "Держрада Республіки Крим" включила його до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Криму. Пізніше зі списку були вилучені окремі народні депутати Верховної Ради VII скликання фракції Партії регіонів, груп "Економічний розвиток" і "Суверенна європейська Україна", але В.Чорнобук в списку залишався.

В.Чорнобука було звільнено 29 вересня 2016 року з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області за порушення присяги після того, як відповідне подання вніс до Верховної Ради Вищої ради юстиції. Однак Генпрокуратура України не знайшла в заявах судді ознак складу злочину за статтею про держзраду, про що було надано відповідь за підписом заступника генпрокурора Анатолія Матіоса на запит народного депутата Сергія Лещенка.

19 липня 2018 року прес-секретар прокуратури АРК Тетяна Тихончик повідомила, що В.Чорнобук переховується від слідства на території України, тому його було оголошено в державний розшук. 15 серпня 2018 року Голосіївський районний суд Києва дозволив затримати розшукуваного В.Чорнобука для його приводу до суду та участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту.

 



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