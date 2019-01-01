Скандал в "правительстве" Севастополя: объекты ФЦП провалены, неосвоенные средства исчисляются миллиардами

18:01 22.01.2019 0 комментариев Крым

Оккупационные "власти" Севастополя предоставляют кураторам недостоверные данные. Крупные объекты ФЦП провалены, неосвоение денег исчисляется миллиардами рублей, а выполнить все мероприятия в ранее обозначенные сроки  физически невозможно. 

Таковы результаты проверки деятельности "правительства" Севастополя по реализации мероприятий ФЦП, которая проводилась Министерством финансов Российской Федерации с 30 июля по 20 сентября 2018 года. Материалы проверки есть в распоряжении ForPost. 

Проверка не первая. Предыдущая ревизия проходила с 6 июня по 7 июля 2017 года. Её выводы – департамент экономического развития оккупированного Севастополя (ДЭРС) как ответственный за реализацию мероприятий программы развития исполнитель не освоил субсидию из федерального бюджета по 13 объектам ФЦП. По результатам проверки  "ДЭРС" выплатил штраф в размере 14,2 млн рублей и приступил к «усилению мониторинга и контроля за достижением».

Забегая вперед, отметим: лучше не стало. По итогам проверки периода 2017 года и первой половины 2018-го  ревизоры зафиксировали риски несоблюдения сроков выполнения мероприятий по 54 объектам из 74.

Больницы будут потом

Общий объем справки по итогам проверки составляет несколько десятков листов, мы процитируем ряд основных положений, затрагивающих самые злободневные темы. 
Злободневными они были для севастопольцев, но не для "правительства" Овсянникова. Градоначальник вовсе «забыл» о них на полгода.

Как сказано в отчёте по ревизии, за первое полугодие 2018 года "правительство" Севастополя не запрашивало денег, а следовательно в бюджет города они не поступали, по таким соглашениям: 

1. Софинансирование обязательств в рамках ФЦП по сохранению объектов культурного наследия. (Соглашение от 08.02.2018 №139-08-2018-004). 

2. Строительство в Севастополе многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера, больницы скорой помощи, инфекционной больницы на 200 коек. (Соглашение от 08.02.2018 №139-07-2018-024).

В 2018 году было запланировано 2,7 миллиарда  рублей на эти мероприятия. 

«Заслуживает внимания тот факт, что в кассовом плане на июль 2018 года по объекту «Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек» кассовое исполнение также не запланировано, информация о заключенных государственных контрактах на строительно-монтажные работы не отражена», – говорится в отчете комиссии по оценке результатов выполнения ФЦП.

"Губернатор" предлагает

Не дожидаясь окончательных результатов проверки, "губернатор" Овсянников отправил в Правительство России письмо №6165/10/2-18 от 10.08, где объяснил причины низкого кассового исполнения за первое полугодие 2018 года.

Так, по словам Овсянникова, «с мая по июль» 2018 года возникали трудности в проведении платежей в связи с неоднократными отказами Управления федерального казначейства по Севастополю. Ведомство усмотрело нарушения "правительством" Овсянникова правил инвестиционных программ. Кроме того, "губернатору" мешали «неоднократно не состоявшиеся конкурсные процедуры в связи с отсутствием заявленных участников», а также расторжение четырех госконтрактов в связи с фактами предоставления подложных документов.

В связи с этим Дмитрий Овсянников направил ряд предложений Правительству России. Как правило, все они сводятся к идее перенести срок реализации мероприятий ФЦП «на потом».

Так, в связи с отставанием от графика работ по строительству «Кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1  через Балаклаву и Фиолент к бухте Казачья»  Овсянников просил перенести 50 миллионов на 2019 год «в связи с риском неосвоения». 

Отдельно стоит отметить КОС «Южные», где потерялось неведомо куда два миллиарда бюджетных средств. Дмитрий Овсянников переживает не за потерянные два миллиарда, а за уцелевшие 176, 5 миллиона рублей. Которые просит «перераспределить на окончание работ на объекте в 2020 году».

Не менее интересна ситуация с онкодиспансером. В связи с тем, что нормативный срок строительства объекта здравоохранения превышает предельный срок реализации ФЦП, правительство Севастополя просит рассмотреть продление срока её реализации до 2021 года и перенести финансирование на 2021 год.

Больницу скорой медицинской помощи тоже придется подождать, чтобы соблюсти «нормативные сроки проектирования, проведения процедуры торгов на выполнение строительно-монтажных работ и заключения государственного контракта с учетом выплаты аванса в 2018 году».

Таким образом, срок окончания строительства больницы также превышает предельный срок реализации ФЦП. В результате правительство Севастополя снова просит продлить программу развития – теперь уже до 2022 года. 

Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек – аналогично, требуется продление программы ФЦП до 2021 года.

Беспокоится "губернатор" Овсянников и о школе-коллегиум: «в связи с завершением в 2018 году демонтажных работ существует риск неосвоения бюджетных средств». И снова "глава" города просит одновременно перенести 200 млн рублей «на окончание работ в 2019 году» и устранить дефицит в сумме 74 млн рублей в том же году.

В целом «в связи с перераспределением финансирования по мероприятиям» "правительство" Севастополя просит при корректировке Программы изменить её целевые показатели: вместо 3 запланированных на 2019 год объектов общего образования ввести в эксплуатацию 2. А разницу обещают компенсировать ударным трудом в 2020 году.

Два года форы

Напомним, глава Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в оккупированный Севастополь в июле прошлого года указал на недостаточную кассовую дисциплину исполнения проектов ФЦП (на тот момент было освоено лишь 5% от выделенных на 2018 год средств). В то же время "губернатор" Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что необходимо прежде всего смотреть не на цифры, а на то, что сделано и построено в рамках реализации программы.

Судя по отчету комиссии Минфина, «то, что сделано и построено» Овсянниковым, ревизоров не очень впечатлило.

Таким образом, не в последнюю очередь продление ФЦП на два года в регионе было вызвано неспособностью "правительства" Овсянникова реализовывать сколько-нибудь крупные проекты в установленные сроки.

Нюансы реализации ФЦП в городе-герое мы продолжим освещать в следующих публикациях, а пока напомним об ещё одной проверке, о предварительных результатах которой 22 января поведал глава Контрольно-ревизионного управления "правительства" оккупированного Севастополя Сергей Елизаров.

В ходе работы местных ревизоров вскрылось намерение "властей" города обанкротить Севморпорт. Кроме того, по словам главы КРУ, на него стали оказывать давление "губернатор" Овсянников и его зам Татарчук.

В ходе экстренной пресс-конференции Сергей Елизаров также рассказал о пропаже миллиардов из аванса на строительство очистных "Южные" и прямом указании "губернатора" Овсянникова остановитьпроверку банкротсва городских автозаправок.



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