Оккупационные власти оценили 1200 объектов Севастопольского порта по 1 копейке
|17:41 22.01.2019
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|Крым
Оккупационные власти Севастополя осуществляют действия, направленные на преднамеренное банкротство ГУП «Севастопольский морской порт».
Об этом сообщает издание Forpost, передают Порты Украины.
Во вторник, 22 января, руководитель контрольно-ревизионного управления так называемого правительства Севастополя Сергей Елизаров рассказал о внутренней проверке, которая вскрыла намерение "властей" города обанкротить ГУП «Севастопольский морской порт».
По его словам, проверкой зафиксировано занижение реальной стоимости имущества порта, среди которого плавучий док, нежилые здания, ремонтные мастерские и так далее. Есть объекты, оцененные в один рубль.
Согласно предварительным результатам проверки, за девять месяцев 2018 года кредиторская задолженность предприятия ГУП «Севастопольский морской порт» составила более 72 млн рублей. Рост задолженности с конца 2017 года превысил 200%. Рост управленческих расходов с конца 2017 года составил более 45%. Чистый убыток за месяцев 2018 года — 107 млн рублей.
Вот несколько примеров хозяйственной деятельности предприятия. Причал №239 используется коммерческой структурой. Арендная плата за использование государственного имущества с 3 августа 2015 года на счета порта не поступает. С 2015 года на причале №230 осуществляет стоянку теплоход «Индиго». Договор на оказание услуг по стоянке судна не заключен. Счета на оплату услуг порта не выставляются. Предварительная оценка недополученного дохода — около 5 млн рублей.
Проверка зафиксировала занижение реальной стоимости имущества порта. Более 1200 объектов недвижимости значатся на балансе по цене 1 копейка. В их числе — плавучий док, ремонтная плавмастерская, нежилые здания, 20 причалов и другие объекты. Есть объекты стоимостью 1 рубль. По словам Елизарова, более тысячи объектов Севастопольского порта могут быть проданы за 10 рублей. «Когда вводится процедура банкротства, назначается конкурсный управляющий. И он имеет право реализовывать имущество банкротящегося объекта, которые числятся на балансе по стоимости меньше 100 тыс. рублей, без конкурса по своему волеизъявлению», — сказал Елизаров.
Помимо этого, зафиксированы случаи необоснованного списания имущества на сумму более 26 млн рублей, в том числе — двух нефтеналивных танкеров «Восточный» и «Южный». «Танкеров нет. Куда они ушли, я не знаю. У меня, как у жителя Севастополя сразу возник вопрос, а почему ничего не было сделано для поиска этих танкеров (…) Названные мною факты в совокупности дают очень большую вероятность того, что осуществляется процесс доведения этого актива до процедуры банкротства», — добавил Елизаров.
Морские порты, расположенные на территории АР Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением Кабинета министров №578-р «Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта» от 30 апреля 2014 года и согласно приказу Министерства инфраструктуры №255 «О закрытии морских портов» от 16 июня 2014 года.
Информация о закрытии портов АР Крым опубликована в издании «Извещения мореплавателям», а Посольство Украины в Великобритании известило о закрытии портов Международную морскую организацию (IMO).
Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы АР Крым является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушением законодательства Украины и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе — уголовную.
Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Ключевые международные организации, в том числе — Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против России введены экономические санкции.
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