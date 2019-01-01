Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Асоціації «Морська палата України» (МПУ) щодо визнання протиправним проведення Державною службою морського та річкового транспорту (Морською адміністрацією) кадрового конкурсу та призначення капітанів морських портів України.

Як повідомили сайту «Порти України» в МПУ, позов був поданий 4 грудня 2018 року, відповідачами є Морська адміністрація та Міністерство інфраструктури.

В обґрунтуванні позву вказується, що дії Морської адміністрації щодо проведення конкурсу суперечать ст. 75,77 Кодексу торгового мореплавства (КТМ) України та ст. 13 Закону України «Про морські порти», згідно з якими капітани морських портів призначаються на посаду та звільняються центральним органом влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського та річкового транспорту, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті. «Призначення капітанів морських портів — це повноваження Міністерства інфраструктури. Отже, Мінінфраструктури повинно проводити конкурс на заняття вакантних посад капітанів морських портів. (…) Дії Морської адміністрації щодо проведення конкурсів є протиправними, оскільки не передбачені нормами чинного законодавства України», — наголошується у заяві.

Також Морська палата України звертає увагу, що умови оголошених Морською адміністрацією конкурсів не відповідають вимогам законодавства щодо забезпечення безпеки мореплавства. Зокрема, в пункті про досвід роботи в конкурсних вимогах було зазначено тільки два роки, тоді як згідно з Наказом Міністерства транспорту України від 17.07.2003 року № 545 «Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства» (редакція діє з 11.09.2018), капітаном порту може бути особа зі стажем роботи капітаном судна не менше п'яти років або не менше трьох років на посаді капітана судна та двох років на посаді заступника капітана морського порту.

«Крім того, вимоги щодо професійних знань є очевидно недостатніми для виконання функцій капітана морського порту. Так, за вимогами Морської адміністрації, спеціальні знання капітана порту повинні включати лише 2 кодекси, 2 закони та 1 підзаконний акт. Втім, такі вимоги є очевидно недостатніми та такими, що не відповідають вимогам ст. 78-91 КТМ України та обсягу повноважень та відповідальності морських портів. (…) Очевидно, що для виконання покладених на капітанів морських портів функцій нагляду за безпекою мореплавства, вимоги до професійних знань повинні бути набагато більш розширеними та включати знання цілої низки міжнародних конвенцій, кодексів, резолюцій та інших інструментів ІМО, галузевих нормативно-правових актів, які стосуються безпеки судноплавства, оглядів українських та іноземних суден, дипломування моряків, лоцманського проведення суден тощо», — ідеться у документі.

«Встановлення більш низьких та очевидно недостатніх вимог до кандидатів на посади капітанів морських портів, порівняно з нормами чинного законодавства та міжнародних договорів України, створює реальну загрозу прийняття на посади низько кваліфікованих осіб, які не здатні забезпечити належний рівень нагляду за безпекою мореплавства в акваторії морських портів», — наголошує МПУ.

У своєму позові Морська палата України вимагає від Міністерства інфраструктури утриматися від призначення на посади переможців кадрових конкурсів, проведених із порушенням вимог чинного законодавства.

Минулого тижня Державна служба морського та річкового транспорту (Морська адміністрація) призначила перших шість капітанів морських портів України, відібраних на кадровому конкурсі. Зокрема, службові посвідчення вручено капітану Маріупольського морського порту Євгену Бузевскому, Одеського морського порту Кирилу Цюпку, Херсонського морського порту Юрію Яцку, начальнику відділу контролю (нагляду) за безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті в Чорноморському морському порту — капітану Чорноморського морського порту Олександру Цимбалюку, начальнику відділу державного контролю (нагляду) за безпекою судноплавства та дипломно-паспортних та адміністративних послуг в сфері водного транспорту в Ізмаїлському морському порту — капітану Ізмаїльського морського порту Михайлу Тихонову і начальнику відділу контролю (нагляду) за безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті в Ренійському морському порту — капітану Ренійського морського порту Сергію Чабанюку.

У листопаді 2018 року Морська адміністрація у співпраці з Національним агентством державної служби оголосила конкурс на зайняття вакантних посад капітанів 13 морських портів України. Конкурси відбуваються в три етапи: тестування, рішення ситуаційних завдань, співбесіда. При відборі кандидата на зайняття вакантної посади держслужби проводиться оцінка професійної компетентності, особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей. До роботи конкурсної комісії на завершальному етапі залучаються експерти у відповідній галузі з метою допомоги в оцінці професійної відповідності кандидатів.

У жовтні 2018 року Міністерство інфраструктури взяло ініціативу спільно з Морською адміністрацією та ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) чітко прописати і розмежувати функції капітанів морпортів, щоб врегулювати проблему їх підпорядкування.

У грудні 2017 року АМПУ анонсувала створення служби капітанів портів як окремого підрозділу. Створити нову службу рекомендувала Міжнародна морська організація (IMO), щоб виключити вплив глави адміністрації порту на капітана порту.