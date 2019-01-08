Подконтрольный Кремлю суд Крыма приговорил к различным срокам лишения свободы участников «дела Таблиги Джамаат»

17:01 22.01.2019 0 комментариев Крым

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к различным срокам лишения свободы участников «дела Таблиги Джамаат».

Как сообщает общественная организация «Крымская солидарность», приговор огласил «судья» Сергей Погребняк, передает QHA.

Так, Ренат Сулейманов осужден (по части 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России) на 4 года лишения свободы и год ограничения. Талят Абдурахманов, осужден по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России, – 2 с половиной года условно, ограничение – год и испытательный срок – два года. Сейран Мустафаев и Арсен Кубединов осуждены по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России к условным срокам заключения.

Организация «Таблиги Джамаат» («Община призыва») была создана в 1926 году в мусульманами Индии. Главной целью движения декларируется религиозное просвещение мусульман.

В 2009 году Верховный суд России признал экстремистской и запретил деятельность международной религиозной организации на территории РФ. Деятельность структурных подразделений «Таблиги Джамаат» «угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в российском обществе, территориальной целостности РФ», — говорилось в постановлении суда.

Напомним, 24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону  осудил  фигурантов надуманного «дела Хизб ут-Тахрир» на 17 и 9 лет лишения свободы.



Ещё на эту тему:

09:41 21.01.2019
Окупаційна влада Криму обговорює способи тиску на адвокатів, які захищають українських моряків
20:01 18.01.2019
Политзаключенного Эдема Бекирова из больницы вернули в СИЗО
14:01 18.01.2019
В окупованому Криму суд залишив під вартою Мемедемінова
16:21 17.01.2019
Суд оккупированного Крыма оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"
13:01 17.01.2019
В окупованому Криму закрили справу щодо репостів у VK жительки Ялти Мамедової
16:21 16.01.2019
Крымскотатарского активиста в больнице посетил адвокат: стан здоров'я "стабільний, але поганий"
14:41 16.01.2019
Посольство США в Україні назвало неправомірним арешт кримськотатарського активіста Едема Бекірова
11:21 16.01.2019
Правоохоронці можуть сфальсифікувати речови докази по "справі" Бекірова - адвокат
10:41 16.01.2019
РФ до 19 января должна отчитаться перед судом ООН по делу о запрете Меджлиса
14:43 15.01.2019
Політв'язня Бекірова вивезли у лікарню на обстеження
11:32 15.01.2019
Чубаров: Росія мститься кримським адвокатам за захист українських громадян
08:03 15.01.2019
РФ готова переступити закон щодо кримського адвоката Курбедінова
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
09:21 22.01.2019
В Армении по тревоге подняли более 2,5 тыс. российских военных
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
Все новости страны
Болгария Болгария
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
Все новости страны
Греция Греция
15:21 22.01.2019
Грецию - интересует происходящее на северном побережье Азовского моря, поскольку в районе Мариуполя проживают греки
18:41 21.01.2019
Парламент Греції визначив дату голосування за угоду з Македонією
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
18:21 17.01.2019
Молдова стала частью регионального проекта стоимостью более 13 млрд евро
Все новости страны
Россия Россия
16:41 22.01.2019
Німеччина буде готовою до збільшення імпорту газу із США.
14:01 22.01.2019
Россия проведет учения с армиями Беларуси и Сербии
10:41 22.01.2019
В проверке боевой готовности на Северном Кавказе задействованы 5 тыс. военнослужащих
09:41 22.01.2019
Из-за санкций РФ хочет перевести экспортные варианты сторожевых кораблей с украинских газотурбинных на дизельные двигатели
Все новости страны
Румыния Румыния
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
09:21 16.01.2019
Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку
Все новости страны
Турция Турция
15:01 22.01.2019
В Турции расширяется ассоциация оборонных компаний
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
09:21 18.01.2019
Із Туреччини депортували нідерландську журналістку
Все новости страны
Украина Украина
18:41 22.01.2019
Російський режим видворил з Криму понад 9,5 тисячі осіб
18:21 22.01.2019
Екс-главу Апеляційного суду Криму залишили під вартою
18:01 22.01.2019
Скандал в "правительстве" Севастополя: объекты ФЦП провалены, неосвоенные средства исчисляются миллиардами
17:41 22.01.2019
Оккупационные власти оценили 1200 объектов Севастопольского порта по 1 копейке
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс