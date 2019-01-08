Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к различным срокам лишения свободы участников «дела Таблиги Джамаат».

Как сообщает общественная организация «Крымская солидарность», приговор огласил «судья» Сергей Погребняк, передает QHA.

Так, Ренат Сулейманов осужден (по части 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России) на 4 года лишения свободы и год ограничения. Талят Абдурахманов, осужден по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России, – 2 с половиной года условно, ограничение – год и испытательный срок – два года. Сейран Мустафаев и Арсен Кубединов осуждены по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России к условным срокам заключения.

Организация «Таблиги Джамаат» («Община призыва») была создана в 1926 году в мусульманами Индии. Главной целью движения декларируется религиозное просвещение мусульман.

В 2009 году Верховный суд России признал экстремистской и запретил деятельность международной религиозной организации на территории РФ. Деятельность структурных подразделений «Таблиги Джамаат» «угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в российском обществе, территориальной целостности РФ», — говорилось в постановлении суда.

Напомним, 24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону осудил фигурантов надуманного «дела Хизб ут-Тахрир» на 17 и 9 лет лишения свободы.