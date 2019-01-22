Німеччина буде готовою до збільшення імпорту газу із США.
|16:41 22.01.2019
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|Россия
Німеччина буде готовою до збільшення імпорту газу із США.
Про це заявив міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр, пише Handelsblatt, повідомляє Європейська Правда.
"У суперечці щодо німецько-російського газопроводу Nord Stream 2 Альтмаєр хоче зробити крок назустріч Сполученим Штатам. Країна зацікавлена у дебатах, які стосуються безпеки поставок до Німеччини, сказав Альтмайер. Незважаючи на те, що Росія була надійним партнером у постачанні газу, СПГ може бути альтернативою, оскільки зростає попит. Тому він запросив американських експортерів СПГ на конференцію інвесторів у лютому", - йдеться у матеріалі.
Посол США у ФРН Річард Гренелл нещодавно розіслав німецьким компаніям, що беруть участь у будівництві газопроводу, листи з попередженням про ризик потрапити під санкції США.
"Я владнаю це", - прокоментував міністр економіки. "Це питання, чи можна довіряти інвестиціям у Німеччині", - додав Альтмаєр.
"Північний потік-2" на $11 млрд - спільний проект російського "Газпрому" і п'яти західних енергетичних компаній: австрійської нафтової компанії OMV, німецького хімічного гіганта BASF-Wintershall, німецького енергетичного концерну Uniper, французької компанії Engie і британсько-голландської Royal Dutch Shell.
Згідно з поточним планом, "Північний потік-2" має бути готовим до кінця 2019 року. "Газпром" побудував вже понад 20% газопроводу.
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