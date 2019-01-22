Німеччина буде готовою до збільшення імпорту газу із США.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр, пише Handelsblatt, повідомляє Європейська Правда.

"У суперечці щодо німецько-російського газопроводу Nord Stream 2 Альтмаєр хоче зробити крок назустріч Сполученим Штатам. Країна зацікавлена у дебатах, які стосуються безпеки поставок до Німеччини, сказав Альтмайер. Незважаючи на те, що Росія була надійним партнером у постачанні газу, СПГ може бути альтернативою, оскільки зростає попит. Тому він запросив американських експортерів СПГ на конференцію інвесторів у лютому", - йдеться у матеріалі.

Посол США у ФРН Річард Гренелл нещодавно розіслав німецьким компаніям, що беруть участь у будівництві газопроводу, листи з попередженням про ризик потрапити під санкції США.

"Я владнаю це", - прокоментував міністр економіки. "Це питання, чи можна довіряти інвестиціям у Німеччині", - додав Альтмаєр.

"Північний потік-2" на $11 млрд - спільний проект російського "Газпрому" і п'яти західних енергетичних компаній: австрійської нафтової компанії OMV, німецького хімічного гіганта BASF-Wintershall, німецького енергетичного концерну Uniper, французької компанії Engie і британсько-голландської Royal Dutch Shell.

Згідно з поточним планом, "Північний потік-2" має бути готовим до кінця 2019 року. "Газпром" побудував вже понад 20% газопроводу.