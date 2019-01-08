Экипаж подводной лодки Черноморского флота страны оккупанта «Краснодар» готовится к выходу в море в рамках сдачи элементов курсовой задачи.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ, сообщает Крым Информ.

«Экипаж подводной лодки «Краснодар» Черноморского флота начал сдачу элементов курсовой задачи (Л-1), в рамках которой военнослужащие проводят учения и тренировки по подготовке лодки к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки», – говорится в сообщении.

Также экипаж подлодки отработает алгоритмы действий по управлению при всплытии в обычном и аварийном вариантах.

По итогам выполнения мероприятий командование соединения проведет анализ и оценку отработки задач экипажем «Краснодара».