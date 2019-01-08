Экипаж подлодки ЧФ РФ «Краснодар» начал подготовку к выходу в море
|16:21 22.01.2019
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|Крым
Экипаж подводной лодки Черноморского флота страны оккупанта «Краснодар» готовится к выходу в море в рамках сдачи элементов курсовой задачи.
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ, сообщает Крым Информ.
«Экипаж подводной лодки «Краснодар» Черноморского флота начал сдачу элементов курсовой задачи (Л-1), в рамках которой военнослужащие проводят учения и тренировки по подготовке лодки к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки», – говорится в сообщении.
Также экипаж подлодки отработает алгоритмы действий по управлению при всплытии в обычном и аварийном вариантах.
По итогам выполнения мероприятий командование соединения проведет анализ и оценку отработки задач экипажем «Краснодара».
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