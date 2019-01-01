Оккупанты Крыма добавили еще три предприятия в план "приватизации"

16:01 22.01.2019 0 комментариев Крым

"Министерство" имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма внесло три "государственных" предприятия в план приватизации на 2019 год.

Об этом сегодня, 22 января, во время сообщила "министр" имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма Анна Анюхина, передает Крым Информ.

«Мы вносим изменения в план приватизации на 2019 год. Дополняем предприятиями, которые подлежат акционированию. Это ГУП «Крымхлеб», ГУП «Крымтехнологии» и ГУП «Издательство и типография «Таврида», а также дополняем пакетом акций, подлежащих отчуждению в этом году», – рассказала Анюхина.

По ее словам, продать планируется пакет 25% минус одна акция АО «Завод «Фиолент», а также ряд объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за "министерством" и расположенных в Кировском районе, Красноперекопске и Керчи.



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