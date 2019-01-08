Фрегат Черноморского флота РФ отразил ракетный авиаудар

15:41 22.01.2019 0 комментариев Крым

 Экипаж фрегата Черноморского флота страны оккупанта «Адмирал Эссен» провел учения по прикрытию пункта базирования от ракетного удара условного противника.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

«Тренировка проведена в соответствии с планом боевой подготовки в рамках учения по противовоздушной обороне пункта базирования сил флота. По замыслу учения, средства ПВО флота зафиксировали взлёт группы самолётов условного противника в направлении пункта базирования», – говорится в сообщении.

В ходе учений «Адмирал Эссен» был приведен в боевую готовность, был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника. Расчеты ПВО фрегата взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели зенитным ракетным комплексом «Штиль-1».

Цели были поражены до захода самолетов на боевой курс. Отмечается, что прошедшее учение является обязательным в рамках цикла боевой подготовки и проводится по вводной с корабельными и наземными силами ПВО Черноморского флота РФ.

 



Ещё на эту тему:

16:21 22.01.2019
Экипаж подлодки ЧФ РФ «Краснодар» начал подготовку к выходу в море
14:21 22.01.2019
Россияне рассказали, как пленным украинским морякам хорошо в тюремной больнице
13:21 22.01.2019
ЄС 28-29 січня надішле до Маріуполя місію для оцінки наслідків ескалації на Азові
11:21 22.01.2019
Дискуссии не приведут к освобождению пленных и не очистят украинское море от оккупантов - Борис Бабин
19:21 21.01.2019
ЄС може впровадити санкції проти РФ за утримання українських моряків
19:01 21.01.2019
Родичі українських моряків вилетіли до Страсбурга на сесію ПАРЄ
18:01 21.01.2019
Малый ракетный корабль ЧФ и бомбардировщик Су-24М "уничтожили" друг друга у берегов оккупированного Крыма
17:41 21.01.2019
Дивизионы ракетных комплексов ЧФ РФ совершили марш на полигоны и развернули боевые позиции
13:41 21.01.2019
В РФ не могут "сломить" пленного капитана "Бердянска" Романа Мокряка: моряк решился на "шантаж" Кремля
21:01 19.01.2019
Блокада Керченської протоки критично знизила кількість суден що йдуть до Маріуполя і Бердянська
20:41 18.01.2019
Клімкін прокоментував допуск в Керченську протоку фахівців з Франції та Німеччини
20:21 18.01.2019
Хронологія кризи в Азовському морі: Думка про свободу судноплавства в Керченській протоці
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
09:21 22.01.2019
В Армении по тревоге подняли более 2,5 тыс. российских военных
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
Все новости страны
Болгария Болгария
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
Все новости страны
Греция Греция
15:21 22.01.2019
Грецию - интересует происходящее на северном побережье Азовского моря, поскольку в районе Мариуполя проживают греки
18:41 21.01.2019
Парламент Греції визначив дату голосування за угоду з Македонією
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
18:21 17.01.2019
Молдова стала частью регионального проекта стоимостью более 13 млрд евро
Все новости страны
Россия Россия
16:41 22.01.2019
Німеччина буде готовою до збільшення імпорту газу із США.
14:01 22.01.2019
Россия проведет учения с армиями Беларуси и Сербии
10:41 22.01.2019
В проверке боевой готовности на Северном Кавказе задействованы 5 тыс. военнослужащих
09:41 22.01.2019
Из-за санкций РФ хочет перевести экспортные варианты сторожевых кораблей с украинских газотурбинных на дизельные двигатели
Все новости страны
Румыния Румыния
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
09:21 16.01.2019
Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку
Все новости страны
Турция Турция
15:01 22.01.2019
В Турции расширяется ассоциация оборонных компаний
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
09:21 18.01.2019
Із Туреччини депортували нідерландську журналістку
Все новости страны
Украина Украина
18:41 22.01.2019
Російський режим видворил з Криму понад 9,5 тисячі осіб
18:21 22.01.2019
Екс-главу Апеляційного суду Криму залишили під вартою
18:01 22.01.2019
Скандал в "правительстве" Севастополя: объекты ФЦП провалены, неосвоенные средства исчисляются миллиардами
17:41 22.01.2019
Оккупационные власти оценили 1200 объектов Севастопольского порта по 1 копейке
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс