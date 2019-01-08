Экипаж фрегата Черноморского флота страны оккупанта «Адмирал Эссен» провел учения по прикрытию пункта базирования от ракетного удара условного противника.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

«Тренировка проведена в соответствии с планом боевой подготовки в рамках учения по противовоздушной обороне пункта базирования сил флота. По замыслу учения, средства ПВО флота зафиксировали взлёт группы самолётов условного противника в направлении пункта базирования», – говорится в сообщении.

В ходе учений «Адмирал Эссен» был приведен в боевую готовность, был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника. Расчеты ПВО фрегата взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели зенитным ракетным комплексом «Штиль-1».

Цели были поражены до захода самолетов на боевой курс. Отмечается, что прошедшее учение является обязательным в рамках цикла боевой подготовки и проводится по вводной с корабельными и наземными силами ПВО Черноморского флота РФ.