Сама Греция не высказывалась по этому вопросу. Но Афины поддерживают все заявления Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини.

И на всех встречах министров иностранных дел стран-членов Евросоюза Греция всегда говорит, что нужно быть очень аккуратными и всегда перепроверять всю информацию. А в этом случае все стороны еще и должны сохранять самообладание, заявил в интервью изданию Русские Афины Чрезвычайный и Полномочный Посл Греции в Украине Георгиос Пукамиссас.

Мы за то, чтобы была восстановлена ​​беспрепятственная работа украинских портов Бердянск и Мариуполь. И очень хотелось бы, чтобы Украина и Россия придерживались духа и буквы договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанного в 2003 году, сказал Посол.

Наша страна хотела бы, чтобы ситуация в Азовском море и Керченском проливе отвечала статьям, прописанным в договоре 2003 года. Мы считаем, что Россия должна соблюдать условия договора 2003 года. Но этот документ также является специальным (отдельным) соглашением по отношению к Конвенции ООН по морскому праву, регулируется в целом морским правом.

Греция - морская держава, имеющая особые связи с такими городами-портами как Одесса и Мариуполь.

Если Европу больше интересует, что происходит на востоке Украины, то Грецию - происходящее на северном побережье Азовского моря, поскольку в районе Мариуполя проживают греки. Их насчитывается около 100 000. Мы хотели бы, чтобы эти люди не чувствовали никаких проблем в связи с трудностями в работе порта, поскольку его полная загруженность вызывает социально-экономические проблемы.

Греция выступает за то, чтобы был свободный доступ к порту, чтобы его работа не прерывалась. Для нормальной работы порта нужно, чтобы никто не создавал трудностей, ни Россия, ни кто-то другой.











