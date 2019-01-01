В Турции расширяется ассоциация оборонных компаний

15:01 22.01.2019 0 комментариев Турция

В состав крупнейшей в Турции Ассоциации оборонных, авиационных и космических компаний (SAHA İstanbul), созданной для поддержки развития отечественной оборонной, авиационной и космической промышленности, вошли новые члены.

SAHA İstanbul объединила таких лидеров отрасли, как ASELSAN, THY Teknik, Kale Kalıp, Baykar, BMC, STM, Kordsa, Petlas, Ermaksan, Durmazlar и TÜMOSAN, передает Анадолу.

С начала 2019 года в SAHA İstanbul вошли 27 новых компаний, в том числе Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) и компания по созданию испытательных платформ TRTest.

В то же время в SAHA İstanbul уже входят 331 компания и 11 университетов.

Не так давно членами ассоциации стали компании Mahrek Teknoloji, Ortem Elektronik, Günili Yazılım, Berkin Savunma, Desi Alarm, İstanbul Silah, Bozok Savunma, Floran Kimya, Kontal Elektronik, Mir İzolasyon, BİAS Mühendislik, Vis Videsan, Gürdesan Gemi Makina, CDT Bilgi Teknolojileri, Gökçeler Makina, Özer Elektronik, Matil Malzeme, Erdem Cam, Karakamlar Havacılık, Erin Motor, Hisar Kalıp, Kastaş Sızdırmazlık, Uzmar Gemi İnşaat, Dener Makina и Mobit Bilişim.

В Турции при поддержке и координации SAHA İstanbul до сегодняшнего дня реализовано множество важных проектов.

Компании, входящие в ассоциацию, создали консорциум для производства системы кондиционирования кабины отечественного учебного самолета Hürkuş.

Кроме того, ASELSAN, ROKETSAN, Ermaksan, TÜBİTAK BİLGEM и Технический университет Гебзе создадут консорциум по разработке лазерного оружия.

В то же время Ermaksan и ALUTİM создали консорциум для производства порошка для 3D-принтеров. 



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