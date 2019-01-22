Звільнення моряків та місія в Керченській протоці: перший проект доповіді ПАРЄ по Азову

14:41 22.01.2019 0 комментариев Крым

Німецький депутат Андреас Нік, призначений доповідачем з питання азовської кризи, представив колегам перший проект доповіді щодо наслідків російсько-українського протистояння.

Проект документа, що має бути затверджений профільним комітетом ПАРЄ, є у розпорядженні "Європейської правди".

Резолюція ПАРЄ у вівторок буде винесена на затвердження Політичного комітету асамблеї, а у четвер, із урахуванням правок – розглянута у пленарній залі. Рішення асамблеї довжиною в дві сторінки має назву "Ескалація напруження навколо Азовського моря та Керченської протоки та загрози європейській безпеці".

І хоча у назві документа немає прямих згадок про російську агресію (саме таку назву затвердило напередодні керівництво асамблеї), загалом проект, з яким ознайомилася ЄвроПравда, зважений та містить претензії та вимоги до країни-агресора.

Серед іншого, ПАРЄ пропонують затвердити вимоги до РФ:

– невідкладно звільнити українських моряків

– забезпечити отримання ними необхідної медичної, юридичної, консульської допомоги

– забезпечити вільний прохід Керченською протокою для українських кораблів

– не допустити нових випадків застосування сили, навіть якщо РФ вважатиме, що кораблі порушили територіальні води.

Окремо пропонується, щоби ПАРЄ знову наголосила на підтримці територіальної цілісності України, включаючи Крим, а також підтримала надсилання міжнародної спостережної місії, яка гарантувала би вільний прохід кораблів через Керченську протоку.

Цю ініціативу просувають Німеччина та Франція.



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