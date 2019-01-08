Раненные украинские моряки Андрей Артеменко и Андрей Эйдер, которые пострадали во время захвата украинских судов в Черном море, поправились, заканчивают реабилитацию и могут быть отправлены в СИЗО «Лефортово». Третий — Василий Сорока — почти выздоровел, он продолжает лечение.

Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева, сообщают Факты.

По ее словам, во вторник, 22 января, она посетила всех троих раненых моряков и узнала о состоянии их здоровья.



«У Артеменко, который был ранен в руку, — полное восстановление, он получает последние процедуры по реабилитации. В принципе, он здоров, его ничего не тревожит, у него ничего не болит», — цитирует «Интерфакс-Украина».



Андрей Эйдер, который был тяжело ранен в обе ноги и не мог передвигаться, сейчас, по словам российского омбудсмена, также чувствует себя хорошо.



«С него сняты все шины, убраны костыли, он ходит самостоятельно, делает зарядку. Раны затянулись, вся двигательная активность восстановлена. Никаких жалоб на состояние здоровья нет», — пояснила Потяева.



У третьего моряка — Василия Сороки, у которого было тяжелое ранение в руку, рана затянулась, гипс снят, однако рука остается припухшей, уточнила она.



«Ему купили эспандер, он занимается и получает все необходимое под контролем врача. Ему делают ванночки и перевязки. Где-то на 80% он выздоровел, еще 20% должна быть реабилитация по ЛФК», — утверждает российская чиновница.

Напомним, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Андрею Эйдеру, Андрею Артеменко и Василию Сороке до 26 апреля. Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова сообщала, что украинская сторона до сих пор не получила ни одной справки о состоянии здоровья трех раненых пленных моряков, которых незаконно удерживают в московском СИЗО «Матросская тишина».