Россия проведет учения с армиями Беларуси и Сербии
|14:01 22.01.2019
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|Россия
Международные учения "Славянское братство", в которых примут участие десантники из России, Белоруссии и Сербии, пройдут в первом полугодии 2019 года.
Об этом во вторник, 22 января, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
"На встрече в Республике Сербия представители оборонных ведомств из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Сербия проведут первые переговоры о мероприятиях, реализуемых в ходе спланированного на первое полугодие текущего года совместного тактического учения "Славянское братство - 2019", - сообщили в российском военном ведомстве.
Военные планируют согласовать даты, тематику предстоящих маневров и обсудят вопросы подготовки подразделений для совместного решения контртеррористических задач.
Кроме этого, будет определено точное время и место проведения следующей конференции, посвященной предстоящим учениям. На ней военные трех стран утвердят замысел и состав сил, привлекаемых к маневрам. Встреча российской делегации с коллегами из Белоруссии и Сербии продлится до 25 января.
Международные учения "Славянское братство" проводятся ежегодно с участием десантников из России, Сербии и Белоруссии на разных полигонах трех стран. В прошлом году они стали более масштабными и вышли на полковой уровень. Также впервые в истории этих учений подразделения ВДВ России применили танки.
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