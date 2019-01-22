Королёвский городской суд Московской области частично удовлетворил иск крымского архитектора Владимира Мазурина, который потребовал у пропагандиста Дмитрия Киселева выплатить долг за строительство виллы в Коктебеле.

Об этом сообщает "Новая газета".

Мазурин в исковом заявлении указал, что в 2015–2016 годах руководил реконструкцией виллы под Коктебелем. Договор с Киселевым он заключил 15 октября 2015 года. Как посчитал истец, реконструкция шла сложно из-за ошибок предыдущих строителей. Мазурин просил заказчика «повысить жесткость металлокаркасов», он утверждает, что есть перекосы в фундаменте и конструкция дома потеряла устойчивость. Однако заказчик отказался исправлять эти ошибки.

«Объект по-прежнему представляет опасность для всех окружающих, но это не повод не оплачивать услуги», – заметил представитель Мазурина Сергей Цапко.

Он рассказал, что его доверитель занимался техническим надзором как на этапе проектирования, так и во время строительства. Киселев посчитал, что Мазурин не справился с работой, а все ошибки предыдущих строителей вменил истцу. В своем выступлении Цапко отметил, что Мазурин полностью выполнил услуги, которые указаны в договоре. Истец потребовал взыскать с ответчика 5 млн. 813 тыс. рублей.

В результате судья Вячеслав Касьянов огласил только резолютивную часть решения, согласно которой Киселев должен будет оплатить задолженность по договору 2 млн 586 тыс рублей.

Представители ответчика намерены обжаловать решение суда.

Напомним, скандал вокруг коктебельской виллы телеведущего Дмитрия Киселева разгорелся в начале октября. Об этом конфликте истец написал в местную газету «Город24». Тираж издания со статьей Мазурина о вилле был изъят из продажи. Сам Киселев заявил, что считает архитектора «мошенником», вымогателем и что подал на него заявление в полицию.