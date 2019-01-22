ЄС 28-29 січня надішле до Маріуполя місію для оцінки наслідків ескалації на Азові

13:21 22.01.2019 0 комментариев Крым

28-29 січня до Маріуполя прибуде місія ЄС з оцінки впливу російської агресії в Азовському морі на економічну і соціальну ситуацію в Приазов'ї.

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Європейська Правда

"Єврокомісія надішле місію по встановленню фактів до Маріуполя 28-29 січня", - написав він.

За підсумками п'ятого засідання Ради асоціації 17 грудня стало відомо, що ЄС надішле в Україну місію для оцінки потреб у допомозі регіонам, постраждалим від російської агресії біля Керченської протоки. Тоді повідомлялося, що місія прибуде в Україну на початку року.

Після розпалу кризи у Азово-Керченській акваторії в ЄС заявили, що розглядають, яких подальших кроків Брюссель може вжити для підтримки регіонів України, які постраждали внаслідок ескалації.



Ещё на эту тему:

16:21 22.01.2019
Экипаж подлодки ЧФ РФ «Краснодар» начал подготовку к выходу в море
15:41 22.01.2019
Фрегат Черноморского флота РФ отразил ракетный авиаудар
14:21 22.01.2019
Россияне рассказали, как пленным украинским морякам хорошо в тюремной больнице
11:21 22.01.2019
Дискуссии не приведут к освобождению пленных и не очистят украинское море от оккупантов - Борис Бабин
19:21 21.01.2019
ЄС може впровадити санкції проти РФ за утримання українських моряків
19:01 21.01.2019
Родичі українських моряків вилетіли до Страсбурга на сесію ПАРЄ
18:01 21.01.2019
Малый ракетный корабль ЧФ и бомбардировщик Су-24М "уничтожили" друг друга у берегов оккупированного Крыма
17:41 21.01.2019
Дивизионы ракетных комплексов ЧФ РФ совершили марш на полигоны и развернули боевые позиции
13:41 21.01.2019
В РФ не могут "сломить" пленного капитана "Бердянска" Романа Мокряка: моряк решился на "шантаж" Кремля
21:01 19.01.2019
Блокада Керченської протоки критично знизила кількість суден що йдуть до Маріуполя і Бердянська
20:41 18.01.2019
Клімкін прокоментував допуск в Керченську протоку фахівців з Франції та Німеччини
20:21 18.01.2019
Хронологія кризи в Азовському морі: Думка про свободу судноплавства в Керченській протоці
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
09:21 22.01.2019
В Армении по тревоге подняли более 2,5 тыс. российских военных
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
Все новости страны
Болгария Болгария
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
Все новости страны
Греция Греция
15:21 22.01.2019
Грецию - интересует происходящее на северном побережье Азовского моря, поскольку в районе Мариуполя проживают греки
18:41 21.01.2019
Парламент Греції визначив дату голосування за угоду з Македонією
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
18:21 17.01.2019
Молдова стала частью регионального проекта стоимостью более 13 млрд евро
Все новости страны
Россия Россия
16:41 22.01.2019
Німеччина буде готовою до збільшення імпорту газу із США.
14:01 22.01.2019
Россия проведет учения с армиями Беларуси и Сербии
10:41 22.01.2019
В проверке боевой готовности на Северном Кавказе задействованы 5 тыс. военнослужащих
09:41 22.01.2019
Из-за санкций РФ хочет перевести экспортные варианты сторожевых кораблей с украинских газотурбинных на дизельные двигатели
Все новости страны
Румыния Румыния
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
09:21 16.01.2019
Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку
Все новости страны
Турция Турция
15:01 22.01.2019
В Турции расширяется ассоциация оборонных компаний
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
09:21 18.01.2019
Із Туреччини депортували нідерландську журналістку
Все новости страны
Украина Украина
18:41 22.01.2019
Російський режим видворил з Криму понад 9,5 тисячі осіб
18:21 22.01.2019
Екс-главу Апеляційного суду Криму залишили під вартою
18:01 22.01.2019
Скандал в "правительстве" Севастополя: объекты ФЦП провалены, неосвоенные средства исчисляются миллиардами
17:41 22.01.2019
Оккупационные власти оценили 1200 объектов Севастопольского порта по 1 копейке
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс