ЄС 28-29 січня надішле до Маріуполя місію для оцінки наслідків ескалації на Азові
|13:21 22.01.2019
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|Крым
28-29 січня до Маріуполя прибуде місія ЄС з оцінки впливу російської агресії в Азовському морі на економічну і соціальну ситуацію в Приазов'ї.
Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Європейська Правда
"Єврокомісія надішле місію по встановленню фактів до Маріуполя 28-29 січня", - написав він.
За підсумками п'ятого засідання Ради асоціації 17 грудня стало відомо, що ЄС надішле в Україну місію для оцінки потреб у допомозі регіонам, постраждалим від російської агресії біля Керченської протоки. Тоді повідомлялося, що місія прибуде в Україну на початку року.
Після розпалу кризи у Азово-Керченській акваторії в ЄС заявили, що розглядають, яких подальших кроків Брюссель може вжити для підтримки регіонів України, які постраждали внаслідок ескалації.
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