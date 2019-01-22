28-29 січня до Маріуполя прибуде місія ЄС з оцінки впливу російської агресії в Азовському морі на економічну і соціальну ситуацію в Приазов'ї.

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Європейська Правда

"Єврокомісія надішле місію по встановленню фактів до Маріуполя 28-29 січня", - написав він.

За підсумками п'ятого засідання Ради асоціації 17 грудня стало відомо, що ЄС надішле в Україну місію для оцінки потреб у допомозі регіонам, постраждалим від російської агресії біля Керченської протоки. Тоді повідомлялося, що місія прибуде в Україну на початку року.

Після розпалу кризи у Азово-Керченській акваторії в ЄС заявили, що розглядають, яких подальших кроків Брюссель може вжити для підтримки регіонів України, які постраждали внаслідок ескалації.