Строительные материалы и уголь для Сирии в оккупированный Крым будут поставлять непризнанные "ДНР" и "ЛНР"
|13:01 22.01.2019
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|Крым
Оккупированный Крым наладить поставки товаров из непризнанных Донецкой и Луганской "народных республик" в Сирию.
Об этом 22 января журналистам сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Учитывая наши контакты с Сирией, есть ряд направлений, по которым возможна транспортировка товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Мы готовы оказывать транзитную функцию в рамках этого сотрудничества», — отметил глава РК.
Как сообщалось 18 января "делегации" из непризнаных Донецкой и Луганской "народных республик" подписали с оккупированным Крымом "межпарламентское соглашение о сотрудничестве".
После "руководитель" так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о готовности обеспечивать аннексированный полуостров строительными материалами и углём.
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