Оккупированный Крым наладить поставки товаров из непризнанных Донецкой и Луганской "народных республик" в Сирию.

Об этом 22 января журналистам сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Учитывая наши контакты с Сирией, есть ряд направлений, по которым возможна транспортировка товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Мы готовы оказывать транзитную функцию в рамках этого сотрудничества», — отметил глава РК.

Как сообщалось 18 января "делегации" из непризнаных Донецкой и Луганской "народных республик" подписали с оккупированным Крымом "межпарламентское соглашение о сотрудничестве".

После "руководитель" так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о готовности обеспечивать аннексированный полуостров строительными материалами и углём.