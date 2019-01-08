Политзаключенный Олег Сенцов прислал письмо из колонии российской правозащитнице Татьяне Щур.

Об этом она сособщила на своей странице в Фейсбук, передает Информационное Сопротивление.

«От Олега Сенцова получили письмо, в котором он сообщает, что входит (почти уже вошёл) в норму после голодовки. Он пишет, что со здоровьем и «с настроем» все в порядке, что занимается спортом и почти набрал прежний вес. Судя по тому, что за январь он исписал три ручки, «на творческом фронте» - тоже все в порядке. Да он так и пишет. Просит не переживать за него.

Но как же не переживать? Ведь мы научились давно читать между строк его письма, в которых он никогда не жалуется. Практически никогда. Разве только, когда совсем уж умирал, просто передал сестре завещание…

Сейчас он не умирает, бодрится. Вот только… сообщает, что его не отправляли на Новый год, как Сашу Кольченко, в ШИЗО, потому что «тут и без этого с режимом все в порядке». А что такое «режим в порядке», можно представить, даже не обладая специальными знаниями», - пишет правизащитница.

По ее словам, Олег передает привет пленным морякам и благодарит Вику Ивлеву и всех добровольцев, которые морякам помогают. Ведь «в тюрьме очень важно чувствовать и моральную и передачную поддержку!».

«Обнимаю, Олег», - так традиционно заканчивает он своё письмо с ледяного Ямала, где все в порядке с режимом и исписаны три ручки…