В Одесской области на одном из военных полигонов начались очередные курсы по программе учебно-тренировочной миссии операции «ORBITAL»: подготовка украинских военных к ведению боевых действий в различных условиях и приведения подразделений в соответствие со стандартами государств-членов НАТО.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины, передает Флот - 2017.

По словам командира группы британских инструкторов капитана Кортни Риза, каждый раз учебная программа курсов совершенствуется, именно украинская сторона решает, чему будут учиться наши военнослужащие.

«Все курсы постоянно пересматриваются и улучшаются. Мы опираемся на отзывы украинских военных, которые уже прошли наши курсы. Вместе с тем, перед началом работы происходит встреча с командованием, во время которой определяем, что именно желательно изложить во время курса. Поэтому мы действуем в соответствии с запросом представителей ВС Украины. Мы берем свою тактику действий и доктрину и приспосабливаем их в соответствии с потребностями каждого отдельного курса, поскольку все они постоянно развиваются», - рассказал Кортни Риз.

Данное обучение проводится по 4 направлениям: курс подготовки младшего сержантского состава, курс разведки, курс контр-снайперской борьбы и курс ведения боевых действий в ночное время.

Британские инструкторы будут передавать свой опыт военнослужащим одной из бригад морской пехоты. Во время занятий украинские морпехи будут изучать тактику ведения боевых действий в различных условиях, совершенствовать личные навыки и тренироваться действовать малыми подразделениями и т.д.

В Минобороне Украине отмечают, что данные курсы входят в комплекс мероприятий по подготовке подразделений к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных Сил.

По словам британского офицера, ему лично и его коллегам очень приятно работать с украинскими военными.

«Интересная вещь, о которой мы узнали, это то, что мы очень похожи: нас интересуют одни и те же вещи, мы с большим энтузиазмом относимся к новой информации и всегда готовы учиться, особенно тому, что касается новых навыков и знаний, которые мы сможем использовать во время будущих операций. Нам нравится не только передавать наш, но и перенимать боевой опыт, который имеют украинские военные, и который мы потенциально можем использовать в будущем. В любом случае это обмен опытом», - добавил Кортни Риз