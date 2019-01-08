Кожен росіянин через анексію українського Криму щорічно недораховується до 2 тис. доларів.

Такі дані озвучив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов – єдиний, хто в 2014 році в Держдумі РФ голосував проти анексії, передає УНІАН посилаючись на«Обозреватель».

"Ми як російська опозиція намагаємося людям говорити – ось ціна анексії Криму. Якщо перерахувати на кожного громадянина Росії, то тільки прямих фінансових втрат, які можна відстежити за бюджетом Російської Федерації, вийде від 50 до 100 тис. рублів на людину на рік. Це дуже велика сума – від 1 до 2 тис. доларів припадає", - заявив Пономарьов.

При цьому політик наголосив, що прості росіяни не можуть усвідомити масштабів своїх втрат: "Люди собі не можуть цього уявити – вони так не ділять".



