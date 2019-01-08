Кожен росіянин через анексію українського Криму щорічно недораховується до 2 тис. доларів
|12:01 22.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Кожен росіянин через анексію українського Криму щорічно недораховується до 2 тис. доларів.
Такі дані озвучив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов – єдиний, хто в 2014 році в Держдумі РФ голосував проти анексії, передає УНІАН посилаючись на«Обозреватель».
"Ми як російська опозиція намагаємося людям говорити – ось ціна анексії Криму. Якщо перерахувати на кожного громадянина Росії, то тільки прямих фінансових втрат, які можна відстежити за бюджетом Російської Федерації, вийде від 50 до 100 тис. рублів на людину на рік. Це дуже велика сума – від 1 до 2 тис. доларів припадає", - заявив Пономарьов.
При цьому політик наголосив, що прості росіяни не можуть усвідомити масштабів своїх втрат: "Люди собі не можуть цього уявити – вони так не ділять".
Ещё на эту тему:
Російський режим видворил з Криму понад 9,5 тисячі осіб
Екс-главу Апеляційного суду Криму залишили під вартою
Скандал в "правительстве" Севастополя: объекты ФЦП провалены, неосвоенные средства исчисляются миллиардами
Пропагандиста Киселева обязали заплатить архитектору за строительство виллы в оккупированном Крыму
Строительные материалы и уголь для Сирии в оккупированный Крым будут поставлять непризнанные "ДНР" и "ЛНР"
Меджліс кримськотатарського народу закликає створити міжнародний майданчик для переговорів про ситуацію на півострові
Мілітаризована зона, немає вільних ЗМІ, примусова депортація - підсумок 5 років окупації Криму
Пожар на двух танкерах в районе Керченского пролива произошел во время перевалки нефтепродуктов
В районе Керченского пролива горят два судна. По предварительным данным, на одном из них произошел взрыв
Україна представила документ щодо перешкод у здійсненні пошуково-рятувальних операцій прилеглих до ТОТ АРК Крим