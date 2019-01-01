Давоський форум 2019 триватиме в Швейцарії з 22 по 25 січня: головне

11:41 22.01.2019 0 комментариев Украина

Всесвітній економічний форум у Давосі починає свою роботу сьогодні, 22 січня. Протягом тижня відбудеться понад 300 сесій, в яких візьмуть участь близько 3 тис. гостей.

Детально про основні теми і учасників Давосу-2019 - в матеріалі РБК-Україна.

Всесвітній економічний форум (The World Economic Forum) - глобальний майданчик для публічних і закритих дискусій світових лідерів, керівників великих корпорацій, бізнесменів. Предметом обговорення є гострі теми і події на міжнародній арені, питання розвитку економіки, вироблення стратегій та шляхів співпраці. Форум проходить щорічно з 1971 року в швейцарському гірськолижному курорті Давос.

Порядок денний Давоського форуму 2019

Головна тема зустрічі в Давосі-2019: "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції".

У програмі форуму з 22-го по 25 січня заплановано 350 сесій, протягом яких учасники обговорять питання міжнародної взаємодії в епоху розвитку технологій, цифрової економіки, криптовалют, питання розвитку ринків, кібербезпеки, проблеми глобальних фінансових ризиків, прогнози в галузі енергетики, проблеми соціальної нерівності.

Крім цього, на порядку денному Давоського форуму - обговорення ситуації на Близькому Сході (в Сирії та Лівії).

Також відбудуться заходи і зустрічі на тему кліматичної кризи, дискусії про загрози, які несе погіршення умов навколишнього середовища для людства.

Учасники ВЕФ-2019

Серед гостей Всесвітнього економічного форуму - лідери 60 держав, а також керівники найбільших міжнародних організацій. Очікується участь представників ООН, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, НАТО.

Зокрема, форум в Давосі цього року відвідають прем'єр-міністри Японії, Нідерландів, Італії, Іспанії, Вірменії, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Бразилії Жаір Болсонару, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Афганістану Ашраф Гані, президент Іраку Бархам Салех, президент Швейцарії Уелі Маурер, заступник голови КНР Ван Цішань.

Українську делегацію в Давосі буде очолювати Петро Порошенко. Також у заходах форуму візьмуть участь в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, міністр фінансів Оксана Маркарова, віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, київський міський голова Віталій Кличко та інші.

Крім того, в Давосі другий рік поспіль працюватиме майданчик "Український Дім", організований Фондом Віктора Пінчука. Дискусії на тему "Україна: Креативність. Інновації. Можливості" будуть присвячені технологіям, інноваційним джерелам енергії, лідерству, жінкам-новаторам та ін.

Хто відмовився брати участь в Давосі

Президент США не буде присутній на Всесвітньому економічному форумі 2019. Дональд Трамп відмовився від поїздки до Швейцарії через "шатдаун" (припинення роботи урядових установ після того, як Трамп і демократи не змогли узгодити бюджет на будівництво стіни у мексиканського кордону) .

Пізніше стало відомо, що вся американська делегація скасувала візит до Давосу в зв'язку з продовженням політичної кризи.

Також на заходах в рамках ВЕФ не братиме участі Еммануель Макрон. Президент Франції відмовився від поїздки на форум через завантажений графік, зокрема, проведення національних дебатів на тлі протестів "жовтих жилетів" в країні.

Через ситуацію з Brexit відмовилася від участі у Всесвітньому економічному форумі і прем'єр Великобританії Тереза Мей.



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