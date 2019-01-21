Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2

11:01 22.01.2019 0 комментариев Румыния

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчовіч відзначив прогрес у напрямку зміни законодавства, яке має ускладнити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". 

Про це він заявив на прес-конференції у понеділок в Брюсселі після проведення тристоронніх газових переговорів, повідомляє "Європейська правда".

"Єврокомісія залишається повністю відданою зміні газової директиви. Будучи чесним, ми дуже вражені Болгарським та Австрійським головуванням щодо цього питання. Тому що прогресу, на який ми могли надіятися у комісії, досягнуто не було", - сказав Шефчовіч.

"Тепер у нас на столі нові пропозиції від Румунії. Ми вивчили пропозицію і бачимо, що вона стосується невирішених питань, які піднімали країни-члени. Я вірю, що з цими пропозиціями загальний підхід можливий на початку лютого, і це відкриє двері до тріалогу ще до проведення виборів до Європарламенту у травні", - сказав віце-президент ЄК.

За його словами, Єврокомісія прагне отримати узгоджений набір енергетичних правил ЄС, які застосовуватимуться до морських трубопроводів, як це відбувається у випадку з наземними трубопроводами.

"Зараз ми є у ситуації, коли комісія не бачить жодних перепон для імплементації таких правил ЄС", - додав Шефчовіч.

Румунія, почавши 1 січня шестимісячне головування в Раді ЄС, вирішила пришвидшити роботу в напрямку зміни законодавства, яка б ускладнила будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Пропозицію Бухареста, за неофіційною інформацією, підтримало 13 країн ЄС.



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