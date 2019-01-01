Масштабные тренировки по боевой готовности стартовали на юге России. В них примут участие более 5 тыс. военнослужащих 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник, 21 января, пресс-службой ЮВО, передает ТАСС.

"В течение недели с военнослужащими будут проведены занятия и тренировки по оповещению, практическим действиям оперативных дежурных, подъему по тревоге и выходу подразделений на штатной технике из военных городков в районы сосредоточения. Командиры соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО будут оборудовать полевые пункты управления на не подготовленных территориях в населенных пунктах и за их пределами", - сообщает пресс-служба.

Всего в тренировках примут участие "около 5 тыс. военнослужащих и свыше 1 тыс. единиц вооружения и военной техники", уточнили в округе, том числе подразделения войск связи. Они развернут подвижные пункты управления и обеспечат работу войсковых штабов в полевых условиях. Управление войсками будет осуществляться по закрытым сегментам спутниковой, радио и видеоконференцсвязи.

К учениям привлекут воинские части радиационной, химической и биологической защиты, а также радиоэлектронной борьбы и разведки. Они отработают специальные задачи.