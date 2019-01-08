Судооборот морских портов Украины в 2018 году снизился на 3,1% - до 11,65 тыс. судов
|10:21 22.01.2019
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|Украина
Судооборот морских портов Украины за январь-декабрь 2018 года составил 11 654 судов, что на 3,1% (370 ед.) ниже показателя 2017 года.
Передает PortNews со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).
Так,
Измаильский порт обработал 3900 судов,
Николаевский - 1726,
порт «Черноморск» - 1424,
Одесский - 1313,
«Южный» - 985,
Херсонский - 715,
Ренийский - 539,
Мариупольский - 490,
Бердянский - 229,
специализированный морской порт (СМП) «Ольвия» - 168,
Белгород-Днестровский - 85,
порт «Усть-Дунайск» - 73,
Скадовский - 7.
По данным АМПУ, морские порты Украины в 2017 году сократили судооборот в сравнении с 2016 годом на 9,1% (на 1204 судна) - до 12 024 судов.
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