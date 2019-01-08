Судооборот морских портов Украины за январь-декабрь 2018 года составил 11 654 судов, что на 3,1% (370 ед.) ниже показателя 2017 года.

Передает PortNews со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Так,

Измаильский порт обработал 3900 судов,

Николаевский - 1726,

порт «Черноморск» - 1424,

Одесский - 1313,

«Южный» - 985,

Херсонский - 715,

Ренийский - 539,

Мариупольский - 490,

Бердянский - 229,

специализированный морской порт (СМП) «Ольвия» - 168,

Белгород-Днестровский - 85,

порт «Усть-Дунайск» - 73,

Скадовский - 7.



По данным АМПУ, морские порты Украины в 2017 году сократили судооборот в сравнении с 2016 годом на 9,1% (на 1204 судна) - до 12 024 судов.